الدبابات الإسرائيلية تدخل مركز رفح لأول مرة منذ إخضاع معبر رفح للسيطرة الإسرائيلية

أعلن الجيش الإسرائيلي الثلاثاء عن قراره توسيع العملية البرية في رفح عبر إدخال ستة ألوية إلى رفح، وقد بدأت في اليوم الأخير بتوسيع المناورة البرية إلى مناطق جديدة باتجاه الشمال الغربي

i24NEWS
i24NEWS
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صورة ملتقطة بالقرب من مدينة سديروت بجنوب إسرائيل في 28 أكتوبر 2023، تظهر دبابة ميركافا إسرائيلية متمركزة على قمة تل قريب من الحدود الإسرائيلية مع شمال قطاع غزة، وسط المعارك المستمرة بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية.
صورة ملتقطة بالقرب من مدينة سديروت بجنوب إسرائيل في 28 أكتوبر 2023، تظهر دبابة ميركافا إسرائيلية متمركزة على قمة تل قريب من الحدود الإسرائيلية مع شمال قطاع غزة، وسط المعارك المستمرة بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية.ARIS MESSINIS / AFP

أعلن الجيش الإسرائيلي الثلاثاء عن قراره توسيع العملية البرية في رفح عبر إدخال ستة ألوية إلى المدينة، وقد بدأت في اليوم الأخير بتوسيع المناورة البرية إلى مناطق جديدة - باتجاه الشمال الغربي، أي إلى وسط رفح. وأفيد أن أربعة من هذه الألوية هي  401 مدرع، ولواء ناحال، واللواء 12، ولواء البيسلاح (الأخير هو بالأساس مدرسة قتالية لكن في أوقات الطوارئ، يتم استخدام المدرسة كلواء وكقوة عاملة بكامل طاقتها). 

وبالتزامن مع المناورة البرية، تعمل قوات إضافية بالقرب من محور فيلادلفيا على الحدود المصرية لتدمير أنفاق حماس.

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من جانب آخر أفادت الأونروا بأن أكثر من مليون من سكان غزة تم إجلاؤهم خلال الأسابيع القليلة الماضية منذ القتال في رفح، بعضهم إلى الأجزاء الشمالية من رفح والبعض الآخر إلى المنطقة الإنسانية في المواصي وخانيونس ومخيمات وسط القطاع.

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