التغطية متواصلة| اليوم الـ260 للقتال المستعر في قطاع غزة وسط ضغوط قطرية على حماس لقبول اتفاق تدريجي
تستمر عمليات القتال في قطاع غزة للشهر التاسع على التوالي وتشتمل جولات القتال على اغتيالات لقيادات في حماس داخل غزة وفي لبنان حيث تستعر جبهة تهدد بالاتساع
تستمر عمليات القتال في قطاع غزة للشهر التاسع على التوالي وتشتمل جولات القتال على اغتيالات لقيادات في حماس داخل غزة وفي لبنان حيث تستعر جبهة تهدد بالاتساع.
من المقرر أن يغادر وزير الأمن يوآف غالانت الليلة في زيارة رسمية إلى واشنطن تلبية لدعوة وزير الدفاع الأميركي الجنرال لويد أوستن حيث من المتوقع أن يلتقي في البنتاغون بنظيره وزير الدفاع ووزير الخارجية أنتوني بلينكن ومسؤولين كبار آخرين في البيت الأبيض ووزارة الخارجية والكونغرس للخوض في محادثات سيكون لها أثرا حاسما على مستقب لاحرب وفق غالانت.
وفي الوقت نفسه، ذكرت مصادر إسرائيلية أن المستوى السياسي يطمح للاستفادة من الضغط العسكري الذي يمارسه الجيش الإسرائيلي في رفح من أجل خلق الظروف المثالية للتوصل إلى اتفاق، حتى قبل الانتقال إلى المرحلة ج التي ستركز على عمليات دقيقة ومستهدفة.
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الجيش الإسرائيلي يهاجم أهدافا وبنية تحتية عسكرية وعناصر لحزب الله
شنت طائرات حربية تابعة لسلاح الجو، خلال ساعات المساء من الليلة الماضية (السبت)، هجوماً على منشأة عسكرية لتنظيم حزب الله في منطقة كفركيلا ونقطة مراقبة أخرى في المنطقة.
كما استهدفت الوحدة 869 الإسرائيلية مجموعة من ناشطي حزب الله تم التعرف عليهم في منطقة الطيبة.
وعقب التحذير من تسلل طائرة معادية صباح اليوم باتجاه شمال البلاد، حيث اخترقت طائرة مسيرة من لبنان الحدود وسقطت في منطقة بيت هليل، دون وقوع إصابات.
وخلال الحادث، تم إطلاق صاروخ اعتراضي نحو المسيرة، وتم تفعيل إنذار للتنبيه من الصورايخ خوفا من سقوط شظايا اعتراضية، ويجري التحقيق في الحادث.
صافرات الإنذار دوت صباحا في المنطقة المحاذية لجنوب لبنان في استهداف مسيرة لبلدة هيلل الإسرائيلية
بعيد تفعيل صافرات الإنذار شمال إسرائيل الذي يشهد تصعيدا متزايدا انفجرت طائرة مسيرة انطلقت من لبنان في منطقة بيت هليل في الجليل.