تستمر عمليات القتال في قطاع غزة للشهر التاسع على التوالي وتشتمل جولات القتال على اغتيالات لقيادات في حماس داخل غزة وفي لبنان حيث تستعر جبهة تهدد بالاتساع.

من المقرر أن يغادر وزير الأمن يوآف غالانت الليلة في زيارة رسمية إلى واشنطن تلبية لدعوة وزير الدفاع الأميركي الجنرال لويد أوستن حيث من المتوقع أن يلتقي في البنتاغون بنظيره وزير الدفاع ووزير الخارجية أنتوني بلينكن ومسؤولين كبار آخرين في البيت الأبيض ووزارة الخارجية والكونغرس للخوض في محادثات سيكون لها أثرا حاسما على مستقب لاحرب وفق غالانت.

وفي الوقت نفسه، ذكرت مصادر إسرائيلية أن المستوى السياسي يطمح للاستفادة من الضغط العسكري الذي يمارسه الجيش الإسرائيلي في رفح من أجل خلق الظروف المثالية للتوصل إلى اتفاق، حتى قبل الانتقال إلى المرحلة ج التي ستركز على عمليات دقيقة ومستهدفة.

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