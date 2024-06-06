الجيش الإسرائيلي يكشف هوية تسعة مسلحين قتلوا في الهجوم على مدرسة تابعة للأونروا في النصيرات بغزة

كشف دانييل هغاري المتحدث العسكري باسم الجيش الإسرائيلي، الخميس، عن وجوه وأسماء تسعة من عناصر حماس الذين قضوا في العملية التي استهدفت أمس الأربعاء مدرسة للأنروا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. ووفقا لهغاري فقد "اختبأ نحو 30 إرهابيا في ثلاث غرف تدريسية وتم التعرف حتى الآن على هوية 9 قتلى في الهجوم الجوي المستهدف ويجري العمل في هذه اللحظات على التدقيق في هوية مزيد من المسلحين الذين قتلوا في الغارة".

وأضاف هغاري أن بعض هؤلاء المسلحين شاركوا في هجوم 7 أكتوبر الدموي. الجيش الإسرائيلي سوف يلاحق كل من شارك في 7 أكتوبر".

IDF Spokesperson

أما عناصر حماس الذين تم القضاء عليهم بالغارة التي استهدفت مدرسة للأونروا في النصيرات فهم: سليم عفش ناشط في الجهاد الإسلامي العسكري في النخبة، محمود محتسب ناشط في الجهاد الإسلامي العسكري، علي حسن بنا ناشط في الجهاد الإسلامي العسكري، مصعب حافظ درويش ناشط حماس في مجموعة النخبة، أحمد صلاح منصور ناشط في الجهاد الإسلامي العسكري بمجال الهندسة، محمد برهم ناشط في الجهاد الإسلامي العسكري بملف الأمن وملف العمليات، عبد العاطي مصلح ناشط في الجهاد الإسلامي العسكري، راشد بابلي ناشط حماس في النخبة، أحمد خطيب ناشط في الجهاد الإسلامي العسكري في جهاز المدفعية.

IDF

وفيما يتعلق بالتطورات على الجبهة الشمالية قال هغاري: " لقد أعلنت صباح اليوم عن مقتل الضابط في الاحتياط رفائيل كاودر، جراء الهجوم بمسيرات على حرفيش الأربعاء بغارة مسيرات أطلقها حزب الله من لبنان. نحن نعمل على تحسين قدراتنا الاستخبارية والعملياتية لمجابهة تهديدات صواريخ حزب الله".

وأضاف "خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة هاجمنا في جنوب لبنان أهدافا لحزب الله وقتلنا ناشطين في حزب الله".

AP Photo/Hatem Moussa

وأفادت تقارير في غزة بمقتل رئيس بلدية النصيرات، إياد المعزي، وعدداً آخر من أفراد عائلته في الغارة الجوية التي نفذها الجيش الإسرائيلي على مدرسة في النصيرات.