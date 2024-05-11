تقرير: مصر ترفض التنسيق مع إسرائيل لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة

رفضت مصر التنسيق مع إسرائيل في دخول المساعدات من معبر رفح على خلفية التصعيد العسكري واحتلال الجانب الغزي من معبر رفح وحمّلتها مسؤولية تدهور الأوضاع بقطاع غزة أمام كافة الأطراف، على ما أكد مصدر رفيع المستوى لقناة "القاهرة" اليوم السبت.

وكانت مصر قد أبلغت مدير المخابرات الأميركية وليام بيرنز، الذي حضر بنفسه إلى القاهرة للوقوف على سير المفاوضات، بضرورة وقف إسرائيل عملية رفح لتجنب تعريض اتفاقية السلام لخطر الإلغاء، وفق تقارير إعلامية.

وأضاف المصدر أن "هناك توافق بين جميع الأطراف للعودة الى المسار التفاوضي"، مع استضافة العاصمة المصرية وفودا تمثّل كلاً من حماس وإسرائيل، إضافة إلى قطر والولايات المتحدة اللتين تشاركان مصر جهود الوساطة.

كما أن مصر نقلت احتجاجها الشديد إلى الإدارة الأمريكية فيما يتعلق بالعمليات العسكرية الإسرائيلية الأخيرة في رفح، والتي وصفتها على أنها تهديد للأمن القومي المصري ولاستقرار المجتمع المحلي. ورأى محللون أن الاحتجاج المصري قد يكون أحد الأسباب وراء القرار الأميركي بتأخير شحنات الأسلحة الثقيلة إلى إسرائيل.

وكانت حماس قد غادرت طاولة المفاوضات في أعقاب إعلان نتنياهو رفض المقترح المصري واحتلال الجيش الإسرائيلي معبر رفح.