تقرير: هذا هو المرشح الذي سيستبدل حاليفا بعد استقالته من منصبه رئيسا للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية

بعد تبليغ رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية أهارون حاليفا الاثنين رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي نيته الاستقالة من منصبه، ذكر موقع "والا" أن المرشح الأوفر حظا لاستبداله هو المقدم شلومي بيندر، رئيس وحدة العمليات في قسم العمليات في هيئة الأركان العامة. وشغل بيندر في الماضي قائد دورية لهيئة الأركان العامة وقائد وحدة جولاني العسكرية.

مسؤول في هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي وجه انتقادات على ترشيح بيندر وقال بحسب "والا" خلال محادثة مغلقة :"حان الوقت لجنرالات هيئة الأركان العامة المرتبطين بفشل السابع من أكتوبر أن يتحملوا المسؤولية، من بينهم رئيس وحدة الاستراتيجية الجنرال اليعزر طولدانو، رئيس قسم العمليات الجنرال عوديد بسيوك، منسق عمليات الحكومة في الأراضي الفلسطينية غسان عليان، قائد 8200 رئيس وحدة العمليات المقدم شلومي بيندر المرشح لمنصب رئيس الاستخبارات العسكرية رغم الانتقادات ضده، ومن ثم رئيس الأركان".

ويشار الى أن حليفا ابلغ بوقت سابق اليوم رئيس هيئة الأركان هرتسي هاليفي عن نيته الاستقاله، في رسالة وضعها على مكتبه ، استعرض بها بصورة مفصلة الأسباب التي دفعته الى الاستقاله، حيث أعلن مسؤوليته عن فشل أحداث السابع من أكتوبر، معلنا نيته إنهاء منصبه كرئيس للاستخبارات العسكرية خلال الأسابيع القادمة وقال "الاستخبارات العسكرية لم تؤدي واجبها في اليوم الأسود- سأتحمل مسؤولية الألم الرهيب إلى الأبد".