اليوم 362 للحرب: الجيش الإسرائيلي يعلن عن مقتل جندي في القتال جنوب لبنان، والمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي يقول إنه في العملية أمس في يافا أصيبت جندية بصورة خطيرة. كما هاجم الجيش الإسرائيلي خلال الليل مواقعا في الضاحية الجنوبية لبيروت. وانطلقت رشقة كثيفة من الصواريخ الى مدينة المطلة شمال إسرائيل أسفرت عن أضرار في ثلاثة منازل.

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