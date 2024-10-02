تغطية متواصلة|| مسؤول أمريكي: الولايات المتحدة تدرس الرد على الهجوم الإيراني
انطلقت رشقة صاروخية كثيفة تجاه مدينة المطلة وأدت الى أضرار في ثلاثة منازل • نفذ الجيش الإسرائيلي هجمات في الضاحية الجنوبية • الجيش الإسرائيلي يعلن عن مقتل جندي جنوب لبنان
اليوم 362 للحرب: الجيش الإسرائيلي يعلن عن مقتل جندي في القتال جنوب لبنان، والمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي يقول إنه في العملية أمس في يافا أصيبت جندية بصورة خطيرة. كما هاجم الجيش الإسرائيلي خلال الليل مواقعا في الضاحية الجنوبية لبيروت. وانطلقت رشقة كثيفة من الصواريخ الى مدينة المطلة شمال إسرائيل أسفرت عن أضرار في ثلاثة منازل.
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المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: حوالي 100 صاروخ اجتازت من لبنان في الساعات القليلة الماضية
تحدث المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي عن الإنذارات التي تم تفعيلها بين الساعة 17:45 والساعة 17:47 في الجليل الغربي، وذكر أنه تم رصد حوالي 70 صاروخًا عبرت الأراضي اللبنانية وسقطت في منطقة مفتوحة بعد صافرات التحذير التي تم إطلاقها عند الساعة 18:41 في أفيفيم، وأفاد أنه تم رصد إطلاقين من لبنان سقطا في منطقة مفتوحة. وبعد الصافرات التي تم تفعيلها عند الساعة 19:25 في منطقة الجليل الغربي، تم رصد حوالي 30 قذيفة أطلقت من لبنان. كما رصد سقوط قذائف بمناطق مفتوحة.
نائب وزير الخارجية الأمريكي: الولايات المتحدة تدرس الرد على الهجوم الإيراني
قال نائب وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، كيرت كامبل، إن "إسرائيل لا تفكر فقط في إمكانية الرد على الهجوم الإيراني، بل إن الولايات المتحدة كذلك، ومن المتوقع إجراء محادثات بين الولايات المتحدة وإسرائيل قريبا".
فرنسا تنصح رعاياها المقيمين في إيران بالمغادرة "في أسرع وقت ممكن"
نصحت السفارة الفرنسية في طهران رعاياها الذين يعيشون في إيران بمغادرة البلاد، في ظل التوترات في الشرق الأوسط في الخلفية. وجاء في إعلان السفارة أنها توصي المواطنين "بالمغادرة المؤقتة في أقرب وقت ممكن". وأمس تم إغلاق المجال الجوي في طهران وإلغاء الرحلات الجوية.
تقرير في سوريا: "مقتل ثلاثة في الهجوم الإسرائيلي في دمشق"
في سوريا أفادت الأنباء أن ثلاثة قتلوا وأصيب ثلاثة آخرون في "الهجوم الإسرائيلي" في دمشق. وبحسب إذاعة "شام إف آم" السورية، فإن "مقتل وجرح شخصين آخرين في الهجوم على مبنى مكون من ثلاثة طوابق في حي المزة".
سمح بالنشر: سبعة مقاتلين آخرين سقطوا في معارك جنوب لبنان
سمح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بنشر أن سبعة جنود ومقاتلين وقادة وضباط آخرين من الجيش الإسرائيلي قتلوا في المعارك في جنوب لبنان، وأن ضابطا وستة مقاتلين أصيبوا بجروح خطير
قيادة الجبهة الداخلية: تخفيف القيود على التجمعات في شمال إسرائيل
قامت القيادة بتحديث التعليمات الدفاعية في سلسلة من البلدات على طول خط الصراع في الجولان والجليل. وبموجب تخفيف القيود، أصبح من الممكن إقامة تجمعات وخدمات لما يصل إلى 50 شخصا في منطقة مفتوحة (بدلا من 10 حتى الآن) وما يصل إلى 250 في مبنى مغلق (بدلا من 150). كما تقرر أنه من الممكن في عدد من البلدات في منطقة الخليج والمروج والكرمل إقامة تجمعات وخدمات تصل إلى 60 شخصا في منطقة مفتوحة (بدلا من 30 حتى الآن).
الجيش الإسرائيلي: الهجوم الإيراني تسبب في أضرار لقواعد سلاح الجو
تعرضت المباني الإدارية في قواعد القوات الجوية لأضرار الليلة الماضية خلال الهجوم الإيراني على إسرائيل، ولكن لم تتضرر أي طائرة. هذا ما سمح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بنشره.
الدنمارك: اعتقال ثلاثة أشخاص إثر التفجيرات التي وقعت قرب السفارة الإسرائيلية
اعتقلت الشرطة الدنماركية ثلاثة مشتبه بهم بعد الانفجارات التي وقعت قرب السفارة الإسرائيلية في كوبنهاجن.
الجيش الإسرائيلي: حوالي 40 صاروخًا اجتازت إلى داخل الأراضي الإسرائيلية، وتم اعتراض بعضها ورصد تحطمها
اعتراض عدة أهداف جوية مشبوهة كانت تخترق من لبنان بعد إطلاق صفارات الإنذار في الجليل الغربي. بالإضافة إلى ذلك، تم رصد نحو 40 عملية إطلاق باتجاه إسرائيل، تم اعتراض بعضها، لكن تم رصد سقوطها أيضًا. وبعد التحذير من تسلل طائرة معادية في الجليل الأعلى، تم تحديد هدف جوي مشبوه اجتاز من لبنان وسقط في المنطقة.
حركة أمل في لبنان تعلن مقتل شخصين في صفوفها
حركة أمل الشيعية التي تقاتل إسرائيل إلى جانب حزب الله منذ اندلاع الحرب، تعلن مقتل ناشطين من صفوفها هما كريم زين درويش ومحمد خليل تركية.
مسؤولون في المعارضة الإيرانية: الصواريخ من الهجوم على إسرائيل سقطت في أراضي البلاد
أفاد مسؤولون إيرانيون تابعون للمعارضة أن بعض عمليات الإطلاق من هجوم الليلة الماضية ضد إسرائيل سقطت بالقرب من أصفهان في وسط البلاد وزنجان في شمال غرب البلاد.
وزارة الصحة في غزة: 41689 قتلوا في غزة منذ بداية الحرب
أفادت وزارة الصحة في غزة، أن 41689 فلسطينيا قتلوا وأصيب 96689 في القطاع منذ اندلاع الحرب. وأضافت الوزارة أن 51 شخصا قتلوا وأصيب 165 خلال اليوم الأخير.
قوات الأمن تقوم بمسح منازل المسلحين من هجوم يافا في الخليل
قامت قوات الجيش الإسرائيلي والشاباك الليلة في الخليل بمسح منزلي المسلحين اللذين نفذا الهجوم الليلة الماضية في يافا والذي قُتل خلاله سبعة أشخاص. وفي الوقت نفسه، قام المقاتلون باستجواب واعتقال عدد من المشتبه بهم المتورطين في مساعدة المسلحين على شراء الأسلحة ودخول إسرائيل. بالإضافة إلى ذلك، تم اعتقال 16 مطلوبًا في مختلف أنحاء الضفة الغربية.
تقرير: مقتل 3 في هجوم إسرائيلي في جنوب لبنان
أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أن ثلاثة أشخاص قتلوا في هجوم إسرائيلي استهدف منزلا في بلدة دفل في منطقة بنت جبيل جنوب البلاد.