لماذا لم تسقط إسرائيل مسيرة حزب الله؟ وما هي مميزات مسيرة "الهدهد3" ؟

نشر حزب الله الثلاثاء مشاهد استطلاع جوية لمناطق في شمال إسرائيل، وهي صور لمواقع إسرائيلية أمنية في منطقة الشمال، وأطلق على الشريط المصور "هذا ما رجع به الهدهد"، وبلغت مدة الشريط تسع دقائق ظهرت فيها صور لمصنع شركة رفائيل ومنطقة ميناء حيفا ومنطقة "الكرايوت".

https://twitter.com/i/web/status/1803071644878999989