لماذا لم تسقط إسرائيل مسيرة حزب الله؟ وما هي مميزات مسيرة "الهدهد3" ؟

نشر حزب الله الثلاثاء مشاهد استطلاع جوية لمناطق في شمال إسرائيل، وهي صور لمواقع إسرائيلية أمنية في منطقة الشمال، وأطلق على الشريط المصور "هذا ما رجع به الهدهد"، وبلغت مدة الشريط تسع دقائق ظهرت فيها صور لمصنع شركة رفائيل ومنطقة ميناء حيفا ومنطقة "الكرايوت".

https://twitter.com/i/web/status/1803071644878999989 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

وعلى صعيد متصل ذكرت مصادر أمنية في سلاح الجو الإسرائيلي لموقع "واينت" بأن الجيش الإسرائيلي رصد هذه المسيرة وكانت "تحت السيطرة" ولم تتسلل بعيدا عن أنظار الأجهزة الدفاعية الجوية، إلا أنه رغم ذلك لم يتم إسقاطها، والسبب لهذا لحقيقة أن الحديث يدور عن مسيرة تصوير، وتشغيل الصواريخ الاعتراضية كان من الممكن أن يسبب الهلع وحتى يمكنه أن يسبب أضرارا بسبب شظايا الصاروخ الاعتراضي.

في حين قالت مصادر االثلاثاء لـ i24NEWS أنه توجد إمكانية بأن الفيديو صورته مسيرة تسللت إلى إسرائيل قبل أيام.ويشار الى أنه قبل أيام قليلة، دوت صفارات الإنذار في حيفا. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن هذا إنذار كاذب، وكما افيد سابقا، هناك احتمال أن تكون هناك علاقة بين الحالتين.

ويرجح أن المسيرة التي التقطت هذه المقاطع هي من طراز "هدهد 3" إيرانية الصنع، وهي "طائرة كهربائية بلا بصمة حرارية أو صوتية، ما يصعب من ملاحقتها واكتشافها". وتمتلك هذه المسيرة القدرة على حمل مجموعة متنوعة من الكاميرات، بينما صوتها منخفض وتبلغ سرعتها القصوى 70 كيلومترا في الساعة وبمقدرتها التحليق لأكثر من ساعة.

هذه المسيرة تحلق عموديا وبصورة آلية تماما في مختلف الأجواء، وتمتلك ثمانية محركات وفي كل جناح ثلاثة مراوح، وتمتلك القدرة على الإقلاع والهبوط العمودي بدون الحاجة الى مدرج، ويمكنها مواصلة التحليق الآمن حتى في حال فقدان أو عطب في أحد محركاتها.

ومن مميزاتها أيضا قدرتها على نقل شحنة يبلغ وزنها ثلاثة كيلوغرامات، ويمكنها حمل مجموعة متنوعة من الكاميرات المتطورة وشحنات من الأدوية، هذه المسيرة متعددة الدوارات وسهلة الاستخدام، وهي تمتلك راصد للتصوير وعربة هبوط تفتح عند الهبوط وتغلق عند التحليق حتى لا يتم إعاقة التصوير، وهي قادرة على التحليق في كافة الأحوال الجوية ليلا ونهارا وفي البر والبحر.

ويمكن لهذه الطائرة الإرسال المتزامن للمعلومات الى المحطة الأرضية والعودة الى القاعدة في الظروف الطارئة وإمكانية الهبوط الآلي تماما والقدرة على التحليق الآلي الكامل خارج رؤية الطيار المتحكم بها.

ويمتلك حزب الله ترسانة ضخمة من الصواريخ والمسيرات، حيث يمتلك أكثر من 150 ألف صاروخا، ونحو 2000 من المسيرات قسم منها مصنوع في ايران وأخرى صنعها حزب الله بنفسه.