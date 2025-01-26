بسبب التأخير بالإفراج عن أربيل ييهود: غضب في حماس على الجهاد الإسلامي

يشعر كبار مسؤولي حماس بالغضب من قيادة الجهاد الإسلامي بسبب التأخير في إطلاق سراح أربيل يهود، كما كشف هذا المساء (الأحد) باروخ ياديد، محلل الشؤون العربية في قناتنا العبرية. وكشف أيضًا أنه خلال الساعات الماضية جرى تبادل أحاديث صعبة بين التنظيمات، وهو ما أدى أخيرًا إلى قرار الجهاد بإلإفراج عن يهود يوم الجمعة المقبل.

كما علم أن الخلافات الصعبة بين حماس والجهاد الإسلامي بدأت يوم الجمعة الماضي، وتمحورت حول طريقة ومكان إطلاق سراح المجندات الأربع. بالإضافة إلى ذلك، لم تكن حماس ترغب في تدخل حركة الجهاد الإسلامي، لأنها أدركت أنها لا تنوي إطلاق سراح أربيل يهود. وكما ذكرنا، فهذه مسألة تهدد عودة سكان غزة إلى الشمال.