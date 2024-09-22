تغطية متواصلة|| تقرير: إسرائيل تخطط لغزو بري على لبنان يتضمن احتلال منطقة عازلة

اليوم الـ 352 من الحرب: أُطلقت الليلة (الأحد) مئات الصواريخ من اتجاه لبنان باتجاه الأراضي الإسرائيلية بمنطقة العفولة والناصرة. وعثر على قذائف في مزرعة للماشية في بيت شعاريم في مرج بن عامر ، وفي كريات بياليك - أصيب ثلاثة بجروح طفيفة. وفي الوقت نفسه تم اعتراض أهداف معادية من اتجاه العراق. انتقلت المستشفيات في إسرائيل إلى العمل في المناطق المحمية. رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في رسالة إلى حزب الله: "إذا لم يفهم حزب الله الرسالة، أعدكم - أنه سيفهمها". جالانت: "حزب الله بدأ يستشعر بعض قدراتنا. نحن نشعر بإحساسهم بالملاحقة بشكل جيد للغاية".

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