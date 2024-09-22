تغطية متواصلة|| تقرير: إسرائيل تخطط لغزو بري على لبنان يتضمن احتلال منطقة عازلة
تم اعتراض هدف قادم من الشرق؛ هاجم سلاح الجو منصات الإطلاق في لبنان • إصابة مباشرة على منزل في كريات بياليك • الجيش الإسرائيلي: تم إطلاق حوالي 150 صاروخًا وقذائف ومسيرات على إسرائيل أثناء الليل
اليوم الـ 352 من الحرب: أُطلقت الليلة (الأحد) مئات الصواريخ من اتجاه لبنان باتجاه الأراضي الإسرائيلية بمنطقة العفولة والناصرة. وعثر على قذائف في مزرعة للماشية في بيت شعاريم في مرج بن عامر ، وفي كريات بياليك - أصيب ثلاثة بجروح طفيفة. وفي الوقت نفسه تم اعتراض أهداف معادية من اتجاه العراق. انتقلت المستشفيات في إسرائيل إلى العمل في المناطق المحمية. رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في رسالة إلى حزب الله: "إذا لم يفهم حزب الله الرسالة، أعدكم - أنه سيفهمها". جالانت: "حزب الله بدأ يستشعر بعض قدراتنا. نحن نشعر بإحساسهم بالملاحقة بشكل جيد للغاية".
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تقرير: إسرائيل تخطط لغزو بري على لبنان يتضمن احتلال منطقة عازلة
أشارت "الإيكونوميست" البريطانية إلى تصاعد القتال بين إسرائيل وحزب الله، وذكرت أنه على الرغم من أنها ليست حربًا شاملة في الوقت الحالي، إلا أن إسرائيل تخطط لغزو بري للبنان يشمل احتلال منطقة من عدة كيلومترات، والتي ستكون بمثابة منطقة عازلة شمال الحدود. هذا بحسب مسؤولين عسكريين تحدثوا مع الصحيفة البريطانية الأسبوعية.
مصر: "التصعيد بين إسرائيل وحزب الله يؤثر سلباً على المفاوضات في غزة"
أشار وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي إلى تصاعد القتال بين إسرائيل وحزب الله قائلا: "نحذر من أن التصعيد له تأثير سلبي على مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة".
قائد الجيش الإسرائيلي: "نعمل على إعادة المختطفين - حتى عندما تكون الأنظار موجهة نحو الشمال"
أدلى رئيس الأركان اللواء هرتسي هاليفي بتصريح لوسائل الإعلام من قاعدة "تل نوف" الجوية، في ظل تصعيد القتال ضد حزب الله، وبحسب قوله، فإن "الضرر الذي لحق بالتسلسل القيادي لحزب الله هو رسالة واضحة - أيضًا إلى الشرق الأوسط بأكمله. نقوم بمهاجمة وتدمير القدرات والبنية التحتية لقوة الرضوان؛ يبادر ويعمل دون توقف؛ نحن نبعد حزب الله عن الخط الحدودي". وعندما سئل عن وسائل الضغط العسكري على حماس لغرض إعادة المختطفين، أجاب: "إعادتهم هدف حرب ويجب أن يتم بسرعة".
الولايات المتحدة : تحدث أوستن وغالانت بعد قصف حزب الله في الشمال
أعلن البنتاغون أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن تحدث مع نظيره الإسرئيلي يوآف جالانت، في أعقاب الهجمات الصاروخية التي أطلقها حزب الله على شمال إسرائيل، وأعرب له عن قلقه على سلامة المواطنين الأمريكيين في المنطقة. وبحسب الإعلان، أكد أوستن أيضًا "الالتزام الأمريكي بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، وشدد على أهمية التوصل إلى حل دبلوماسي لعودة المواطنين إلى منازلهم في الشمال".
بريطانيا تدعو مواطنيها: "تجنبوا القدوم إلى إسرائيل - باستثناء السفر الضروري"
أصدرت بريطانيا تحذيرا من السفر إلى إسرائيل، أوصت بتجنب أي وصول إلى شمال البلاد، مع التركيز على الجليل الأعلى وهضبة الجولان. كما نصحت وزارة الخارجية البريطانية المواطنين بتجنب الوصول إلى إسرائيل، باستثناء "السفر الضروري".
نائب نصرالله يتوعد: سكان الشمال لن يعودوا دخلنا معركة جديدة
هدد نعيم قاسم، نائب الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، إسرائيل خلال تشييع القيادي البارز في التنظيم إبراهيم عقيل الذي قتل في هجوم بيروت، قائلا "سوف تموتون بالإرهاب، وسينهار الاقتصاد، ولن تحققوا أهدافكم"، وبحسب قوله فإن "جبهة الدعم اللبناني ستستمر مهما طال الزمن حتى تتوقف الحرب في غزة. سكان الشمال لن يعودوا – الحل العسكري سيزيد من محنة إسرائيل وسكان الشمال. نحن مستعدون لمواجهة كافة الخيارات العسكرية وسترون النتائج. دخلنا معركة جديدة، معركة الحساب المفتوح. الليلة الماضية وصلت ثلاث رشقات إلى حيفا وأصابت أهدافا عسكرية".
مسؤول أمني: "يجب إعلام الجمهور بما هو متوقع - ستكون هناك أيام قوية للغاية"
علق مسؤول أمني على التصعيد الذي تشهده الساحة الشمالية، قائلا إن "العلاقة مع الأهالي ورؤساء السلطات مهمة هذه الأيام". ووفقا له، "يجب أن يكون الجمهور مستعدا ومطلعا على ما هو متوقع منهم - ستكون هذه أياما شديدة للغاية".
نتنياهو: "نضعف حزب الله ونبعده عن الحدود"
أشار رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إلى التصعيد في الشمال في المناقشة المغلقة في لجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست، قائلا إن "ما سيحدث تغييرا جذريا هو تغيير في ميزان القوى". وعلى حد قوله فإن "ما نقوم به في الشمال ليس شيئاً محدداً، بل هو توجيه. نحن نضعف حزب الله ونبعده عن الحدود".