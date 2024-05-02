تجديد قيادي واسع في الجيش الإسرائيلي استجابة لتحديات حرب السيوف الحديدية

في ظل الانتقادات المتزايدة والتحديات التي واجهها الجيش الإسرائيلي في حرب السيوف الحديدية، أعلن الجيش مساء اليوم الخميس عن سلسلة من التعيينات الجديدة التي تشمل تغييرات في مواقع قيادية رئيسية. هذه التعيينات، التي جاءت بتوصية من وزير الأمن يوآف غالانت وبالاتفاق مع رئيس الأركان اللواء هرتسي هاليفي، تأتي في أعقاب التقاعد المتوقع لعدد من القادة العسكريين على خلفية الانتقادات التي أعقبت فشل 7 أكتوبر.

تم استبدال قائد لواء العمليات العميد شلومي بيندر وقائد القيادة المركزية اللواء يهودا فوكس، حيث سيحل محلهما اللفتنانت كولونيل آفي بلوت والمقدم دان جولدفوس، على التوالي. كما تم تعيين ديفيد (دادو) بار، الذي كان يشغل منصب قائد تشكيل جيش، في منصب رئيس دائرة شؤون الموظفين. وسيتولى العميد أفيعاد دغان، الذي كان يرأس مديرية التحول الرقمي في شعبة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، رئاسة شعبة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الجديدة.

هذه التعيينات تمثل جزءًا من استجابة الجيش للحاجة إلى تجديد القيادة وتعزيز القدرات العسكرية في مواجهة التحديات الأمنية المستمرة. وزير الدفاع غالانت، الذي دفع بشكل كبير لهذه التغييرات، أكد على أهمية هذه الخطوة في تحسين الجاهزية العسكرية والتحضير للمستقبل.

وقد أثارت هذه التعيينات بعض الجدل داخل الائتلاف الحكومي، حيث انتقد وزير المالية ومسؤولون آخرون في الليكود الخطوة، مطالبين بتجميد التعيينات العليا حتى يتم تعيين رئيس أركان جديد يتولى تشكيل القيادة العليا بنفسه. هذه الانتقادات تعكس التوترات داخل الحكومة والجيش حول كيفية التعامل مع التحديات الأمنية الراهنة والمستقبلية.

التعيينات الجديدة من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ خلال الأشهر المقبلة بشكل تدريجي، وتأتي في وقت تستعد فيه إسرائيل لمرحلة جديدة من العمليات الأمنية والعسكرية، وفي سياق جهود متواصلة لتعزيز القدرات الدفاعية للدولة في مواجهة التحديات المتزايدة في المنطقة.