تقرير: "هنية سيبقى في تركيا لأجل غير مسمى" وفق مصادر في حماس

أثار بقاء رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في تركيا منذ أكثر من 12 يوما أسئلة حول الأسباب.

وفي تقرير نشره "يسرائيل هيوم" الأسبوع الماضي، عن مصدر في قطر فإن الأخيرة تعمل على الانفصال بشكل تدريجي عن حماس وسط تقارير متضاربة حول إمكانية بقاء قيادة المنظمة في الدوحة من عدمه.

وجاء في تقرير لصحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، صباح اليوم، أن بقاء هنية يعزز الشكوك حول مسألة انتقال مقر حماس ولو بشكل مؤقت إلى تركيا. وبحسب التقرير، وصل هنية إلى تركيا على رأس وفد رفيع المستوى في التاسع عشر من نيسان/ أبريل والتقى بعد ذلك بيوم بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان في إسطنبول.

ووفقا لما أفادت به صحيفة "رأي اليوم" أن تركيا بدأت بالتحرك سرا بملف الوساطة بين إسرائيل وحماس وتحاول فتح باب رعاية جديد للوساطة بين الجانبين بهدف تحريك الملفات العالقة، يأتي هذا بعد أن ألمحت قطر نيتها لسحب وساطتها من ملف التهدئة في غزة وصفقة التبادل المتعثرة بين حماس وإسرائيل.

وسبق أن صرح مسؤولون عقب التقارير التي أثارت الموضوع بأن قيادة الحركة "لا تنوي مغادرة قطر ولم يطلب منها ذلك. وقيادة حماس ستبقى في قطر رغم كل ما تم نشره". لكن المصادر أفادت أن هنية قرر البقاء في تركيا إلى أجل غير مسمى، بعد أن عرض عليه أردوغان ذلك. وتحدثت تقارير عن لقاءات مجدولة لهنية مع مسؤولين فلسطينيين وعرب لا تربطهم علاقات جيدة بقطر، وبالتالي يفضلون عدم زيارة الدوحة، وفق يسرائيل هيوم.

وبحسب مصادر أخرى مقربة من حماس، فإن "وجود هنية في تركيا يهدف إلى مناقشة الدور التركي الذي تعول عليه الحركة فيما يتعلق بسيناريوهات اليوم التالي للحرب في غزة" التي دخلت يومها التاسع بعد المائتين.

وبحسب المصادر فإن حماس سيفضل مغادرة قطر بحال شعرت القيادة أنها تسبب الحرج للدوحة.

يشار إلى أن القيادي البارز في حركة حماس موسى أبو مرزوق كان قد صرح نهاية الشهر الفائت على ضوء تواتر الأنباء عن رغبة قطر بخروجهم من أراضيها "أن الأردن ستكون الوجهة القادمة لقادة الحركة"، نافيا الإمكانيات الأخرى التي اقترحت تركيا أو سوريا أو العراق.