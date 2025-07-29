مقال أردني يهاجم القيادة في حماس خليل الحية بشدة

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هاجم مقال في صحيفة عمون الأردنية بصورة مباشرة القيادي في حركة حماس خليل الحية، وتصريحاته الأخيرة.

ووصف المقال للكاتب الأردني د. خلف الطاهات بأن الحية خرج في كلمة مصورة ليخاطب الشعوب العربية والإسلامية بدعوة تتجاوز حدود العبث السياسي الى حدود الانتحار الجماعي.

معتبرا أن إطلاله الحية خلال موقفه الأخير :"لا تقل كارثية عن مشهد الموت في قطاع غزة، خصوصا أنه يدعو الدول المجاورة الى الزحف نحو فلسطين المحتلة ومحاصرة السفارات الإسرائيلية وقطع العلاقات الديبلوماسية والتجارية وكأن هذه الشعوب تملك رفاهية الإنخراط في المغامرات تفتقر إلى أبسط أشكال العقلانية والخطة"

مشددا على أن "غزة لا تحتاج اليوم إلى شعارات تطلق من أبراج مايكرفونات بل إلى فتح المعابر وتفعيل الجسور الإنسانية وضمان الحماية الدولية للمدنيين وتأمين الغذاء والدواء والكرامة لمن تبقى منهم تحت الحصار والقصف".

كما انتقد الطاهات دعوة الحية الجماهير العربية الى الزحف برا وبحرا تجاه غزة، معتبرا أنها "دعوة تنسجم مع تصفية حسابات بعض الأنظمة على ظهور الشعوب العربية"