عائلة المختطف الون اوهيل تسمح بنشر صورة له وتكشف معلومات عن صحته

قد يعجبك أيضًا -

كشف والدي المختطف الإسرائيلي ألون اوهيل تفاصيل جديدة عن حالة ابنهما، وذلك بعد نشر حماس فيديو جديد له عشية عيد رأس السنة اليهودية، وقال عيديت وكوبي اوهيل "هذه ليست عيون ألون، فقد أصيب بالعمى في أحد عينيه".

وأضافت والدته عيديت: "كلما نظرنا إلى الأمر بهذه الطريقة، ازداد قلقنا - نرى بوضوح أن هذه العين لا تعمل". وتابعت: "نحن قلقون للغاية بشأن عين ألون الأخرى. لقد تفاقمت إصابته بشكل كبير نتيجةً للأسر القاسي والمعاملة السيئة والإهمال".

من جانبه خاطب والده كوبي أوهيل رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو عشية سفره إلى الولايات المتحدة قائلاً: "رحلة تاريخية وهامة، وأنا وعيديت نتوقع أن يعود منها بأخبار، أخبار ينتظرها الشعب الإسرائيلي بأكمله". ودعا كوبي وزراء الحكومة إلى "التحلي بالإنسانية والقوة الكافية" لمنح نتنياهو "الدعم والقوة لإطلاق سراح المختطفين".

ويشار إلى أن عائلته سمحت هذا المساء بنشر صورة له من هذا الفيديو، والذي كانت حماس نشرته عشيه رأس السنة العبرية، والذي كشف علامة حياة للمختطف الون اوهيل.

هذا وأفاد ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية أن نتنياهو تحدث مع والدي الون اوهيل الليلة الماضية، بحضور منسق شؤون الأسرى والمفقودين، غال هيرش. ووفقًا للبيان، وصف نتنياهو لهم "عملية عسكرية-سياسية مشتركة تُنفذ باستمرار سعيًا لهزيمة حماس واستعادة جميع المختطفين".