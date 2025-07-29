رسالة حماس الجديدة إلى مصر

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رسالة حماس الجديدة: أفاد باروخ يديد، محلل الشؤون العربية في القناة العبرية، مساء اليوم (الثلاثاء)، ولأول مرة، عن استعداد حماس لتشكيل هيئة فلسطينية لإدارة القطاع.

ووفقًا للتقرير، وجّهت حماس رسالةً قاطعة لمصر: "نحن مستعدون لنقل الصلاحيات إلى كيان فلسطيني ذي سلطة مدنية. وفي الوقت نفسه، لن نقبل بأي نفي لكبار مسؤولي المنظمة. نموذجنا هو نموذج حزب الله في لبنان. كما نطالب بانعدام وجود الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة - نحن مستعدون لبدء التنسيق فورًا، لكننا لن نتنازل عن مطلبنا بوجود قوة مسلحة في القطاع".