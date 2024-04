السفارة الأمريكية في إسرائيل تمنع سفر موظفيها وسط مخاوف من هجوم إيراني

أعلنت سفارة الولايات المتحدة في إسرائيل أنها تمنع موظفي الحكومة وعائلاتهم من السفر الشخصي خارج مناطق تل أبيب الكبرى والقدس وبئر السبع.

وتم فرض هذا الإجراء بسبب التهديد بهجوم إيراني على إسرائي، ويقال إن التقييد يستمر حتى إشعار آخر.

وتتوقع كل من إسرائيل والولايات المتحدة هجوماً إيرانياً رداً على الهجوم على سفارتها في العاصمة السورية دمشق.

