السفارة الأمريكية في إسرائيل تمنع سفر موظفيها وسط مخاوف من هجوم إيراني

أعلنت سفارة الولايات المتحدة في إسرائيل أنها تمنع موظفي الحكومة وعائلاتهم من السفر الشخصي خارج مناطق تل أبيب الكبرى والقدس وبئر السبع.

وتم فرض هذا الإجراء بسبب التهديد بهجوم إيراني على إسرائي، ويقال إن التقييد يستمر حتى إشعار آخر.

ويقال إن التقييد يستمر حتى إشعار آخر.

وتتوقع كل من إسرائيل والولايات المتحدة هجوماً إيرانياً رداً على الهجوم على سفارتها في العاصمة السورية دمشق.

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ذكرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل يوم الجمعة نقلا عن مسؤول أمريكي أن واشنطن تتوقع ألا يكون هجوم طهران كبيرا بما يكفي لجر الولايات المتحدة إلى الحرب.