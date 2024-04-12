السفارة الأمريكية في إسرائيل تمنع سفر موظفيها وسط مخاوف من هجوم إيراني

وتتوقع كل من إسرائيل والولايات المتحدة هجوماً إيرانياً رداً على الهجوم على سفارتها في العاصمة السورية دمشق.

i24NEWS
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sign in Jerusalem ahead of official opening of US embassy May 13, 2018
sign in Jerusalem ahead of official opening of US embassy May 13, 2018AP Photo/ Ariel Schalit

أعلنت سفارة الولايات المتحدة في إسرائيل أنها تمنع موظفي الحكومة وعائلاتهم من السفر الشخصي خارج مناطق تل أبيب الكبرى والقدس وبئر السبع.

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وتم فرض هذا الإجراء بسبب التهديد بهجوم إيراني على إسرائي، ويقال إن التقييد يستمر حتى إشعار آخر.

ويقال إن التقييد يستمر حتى إشعار آخر.

وتتوقع كل من إسرائيل والولايات المتحدة هجوماً إيرانياً رداً على الهجوم على سفارتها في العاصمة السورية دمشق.

https://twitter.com/i/web/status/1778428098087625141

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ذكرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل يوم الجمعة نقلا عن مسؤول أمريكي أن واشنطن تتوقع ألا يكون هجوم طهران كبيرا بما يكفي لجر الولايات المتحدة إلى الحرب.

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