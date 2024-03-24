تقرير: دور مركزي لمصر بغزة في الخطة الإسرائيلية لليوم التالي بعد انتهاء الحرب

تطرقت صحيفة "العربي الجديد" صباح اليوم الى مضمون السيناريو الإسرائيلي بخصوص مستقبل قطاع غزة بعد الحرب، والذي عرض أمام مسوؤلين مصريين خلال زيارة الوفد الإسرائيلي. ووفقا للخطة، إسرائيل عرضت على مصر أن مصر أن تشغل دورا مركزيا في الخطة ، تحت عنوان "الانتقال من الوضع الإنساني الى إدارة مدنية".

ويتضمن السيناريو كما نشرته الصحيفة تغييرا في التنسيق بين مصر وإسرائيل فيما يتعلق بغزة، ستصبح خلاله مصر الطرف الأول الذي يتولى المسؤولية عن القطاع، بالتنسيق مع إسرائيل على المستويات السياسية والأمنية والعسكرية. كما سيتم إنشاء "إدارة محلية مدنية" للقطاع، تحل محل حماس. وستلعب الدول العربية دوراً تحت مظلة الجامعة العربية، وستكون مهمتها توفير التمويل للمشاريع لتلبية الاحتياجات المعيشية والإنسانية في القطاع – وذلك في المرحلة الأولى بعد انتهاء القتال.

كما أُفيد أن السيناريو الذي تقترحه إسرائيل يتضمن استبدال دور أونروا بـ "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي" (UNDP) والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. وذكرت الصحيفة نقلا عن مصادرها أن السيناريو الإسرائيلي لا يتضمن أي بوادر على وجود ارتباط بين قطاع غزة والضفة الغربية، ولا يعطي دورا واضحا للسلطة الفلسطينية.

وذكر مصدر مصري للصحيفة أن السيناريو الإسرائيلي غير مقبول على مصر "لأنه يفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة وينقل عبء الإشراف على الإدارة المدنية في قطاع غزة على مصر". في مقابل دور أمني واسع لأجهزة الأمن الإسرائيلية في غزة.