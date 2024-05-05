حماس: "لا معنى للاتفاق إذا لم تكن النتائج الأولية هي وقف إطلاق النار وإسرائيل تختلق الأسباب لتوسيع الصراع"

تكشفت صورة المباحثات التي تواصلت في الأسابيع الأخيرة في القاهرة بغية بلورة اتفاق ينهي الحرب ويسمح بإطلاق سراح المخطوفين، يوم الأحد، عن ذهاب كلا الطرفين إسرائيل وحماس إلى تقويض الجهود بالتوصل الى اتفاق على خلفية التقارير التي أظهرت تمسك حماس بموقفها من جهة وخروج كل من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية من جهة أخرى بتصريحات واضحة علق فيها كل طرف على الطرف المقابل أسباب عدم قدرته على قبول شروط الآخر بوصفه استسلاما.

وفي بيان نشرته حماس باسم رئيس المكتب السياسي للحركة جاء: "تأكيدا على جدية حماس والروح الإيجابية التي جلبتها المنظمة معها قبل جولة المفاوضات الحالية - أجرت حماس عدة محادثات مع الوسطاء ومع فصائل المعارضة. كما جرت اجتماعات ومناقشات مكثفة داخل حماس-الخارج وحماس-غزة قبل إرسال الوفد إلى القاهرة ومعه مواقف إيجابية - عندما ركز الوفد على ما هو على رأس أولويات المنظمة وهو وقف العدوان على الفلسطينيين، وهذا الموقف أساسي ومنطقي وسيؤسس لمستقبل أكثر استقرارا وبالتالي فإن الاتفاق ليس له معنى إذا كان مبدئيا النتائج ليست وقفاً لإطلاق النار.

وتابع هنية: "رئيس وزراء المتطرفين في إسرائيل يريد اختلاق أسباب استمرار العدوان وتوسيع دائرة الصراع وتدمير الجهود التي يستثمرها الوسطاء والأطراف المختلفة. فالولايات المتحدة، التي توفر الغطاء لإسرائيل، هي التي يجب أن توقف إسرائيل بدلاً من تزويدها بأسلحة الدمار والتدمير. ولا تزال حماس مصممة على التوصل إلى اتفاق شامل ينهي العدوان ويتضمن انسحاب الجيش الإسرائيلي من المنطقة قطاع غزة ويؤدي إلى صفقة جدية لتبادل الأسرى".

شهد اليوم الأحد أيضا تطورا دراماتيكيا على صعيد الحكومة التي أقرت بالإجماع إغلاق قناة الجزيرة بعد اجتياز مسار قانوني على مستوى المداولات في الكنيست وسط غياب إجراء جلسة استماع للجزيرة فيما اعتبرته المستشارة القضائية للحكومة أمرا يمكن مع ذلك تجاوزه والموافقة على القرار.

أما ميدانيا فشهد هذا النهار أيضا تصعيدا على الحدود الشمالية حيث تم إطلاق صواريخ على كريات شمونة أسفرت عن إصابات وتدمير سيارة نجمة داود الحمراء وفي الجنوب تم إطلاق نحو عشرة صواريخ على معبر كرم أبو سالم ماأدى أيضا إلى وقوع إصابات في صفوف الإسرائيليين.