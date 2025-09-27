مستشار أبو مازن: طرح اسم توني بلير بالون اختبار

أكد مستشار رئيس السلطة الفلسطينية محمود الهباش، على أن "الأمر مجرد بالون اختبار"، وشدد على أن "الفلسطينيين لا يقبلون أن يحكمهم غير فلسطيني". وتساءل: "لا نعلم من أين جاءت فكرة طرح اسم بلير، ولا نعلم حقيقتها، وما إذا كانت مجرد تخمينات".

وأضاف في مقابلة مع "العربية.نت/الحدث.نت" أن الإدارة الفلسطينية شأن فلسطيني، قائلاً "لا يمكن أن نقبل أن يحكمنا أحد غير فلسطيني ولو بعد ملايين السنين"