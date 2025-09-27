التغطية متواصلة| حماس: "لم نتلق أي مقترح جديد بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة"
في حين واصلت الدبابات الإسرائيلية توغلها في المدينة، وسط المنازل التي تحولت أنقاضاً جراء عمليات التفجير شبه اليومية.
أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان، اليوم السبت، أنه نفذ نحو 120 غارة في قطاع غزة خلال الساعات الأربع والعشرين المنصرمة، مشيرا إلى أن "أكثر من 800 ألف فلسطيني غادروا مدينة غزة"، في حين واصلت الدبابات الإسرائيلية توغلها في المدينة، وسط المنازل التي تحولت أنقاضاً جراء عمليات التفجير شبه اليومية.
الإخبارية السورية: إصابة شخصين بانفجار عبوة ناسفة مزروعة بسيارة في بلدة عرطوز في ريف دمشق
عيناف تسينغاوكر: "انتهى عصر الدعاية - العالم كله يدرك أن نتنياهو ملاك تخريب"
نعيم قاسم يقول إن حزب الله يعيش زمن الانتصارات العظيمة
نعيم قاسم في ذكرى مقتل نصر الله: لن نتخلى عن السلاح
مستشار أبو مازن: طرح اسم توني بلير بالون اختبار
أكد مستشار رئيس السلطة الفلسطينية محمود الهباش، على أن "الأمر مجرد بالون اختبار"، وشدد على أن "الفلسطينيين لا يقبلون أن يحكمهم غير فلسطيني". وتساءل: "لا نعلم من أين جاءت فكرة طرح اسم بلير، ولا نعلم حقيقتها، وما إذا كانت مجرد تخمينات".
وأضاف في مقابلة مع "العربية.نت/الحدث.نت" أن الإدارة الفلسطينية شأن فلسطيني، قائلاً "لا يمكن أن نقبل أن يحكمنا أحد غير فلسطيني ولو بعد ملايين السنين"
تأكيد مصري على وحدة سوريا ورفض لانتهاكات إسرائيل
قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال اجتماع مع نظيره السوري أسعد الشيباني، إن المسار السياسي بمشاركة جميع مكونات الشعب السوري ركيزة لتحقيق الاستقرار المستدام، مؤكداً ضرورة الحفاظ على وحدة سوريا وضمان استعادة سيادتها الكاملة على أراضيها، مجدداً رفض الانتهاكات الإسرائيلية، وذلك على هامش أعمال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.وأضاف عبد العاطي أن "المسار السياسي بمشاركة جميع مكونات الشعب السوري هو ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار المستدام"، مبرزاً "أهمية استمرار جهود مكافحة الإرهاب والتطرف"، بحسب بيان وزارة الخارجية المصرية.
وذكرت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، أن عبد العاطي أكد خلال اللقاء "موقف مصر الثابت بشأن ضرورة الحفاظ على وحدة سوريا وسلامة أراضيها ودعم مؤسسات الدولة الوطنية وبما يضمن استعادة سيادتها الكاملة على أراضيها، وصون مقدرات الشعب السوري".
نيوزيلندا تعلن عدم انضمامها إلى الجهود الرامية لإقامة الدولة الفلسطينية
إيران تستدعي سفراءها لدى ألمانيا وفرنسا وبريطانيا للتشاور بشأن "سناب باك"
استدعت إيران، السبت، سفراءها لدى ألمانيا وفرنسا وبريطانيا للتشاور بشأن الآلية محل الخلاف لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة، على خلفية عمليات التفتيش بشأن برنامجها النووي.
وذكرت وكالة "إرنا" الإيرانية أنه "عقب الخطوة اللامسؤولة التي اتخذتها الترويكا الأوروبية باستغلال آلية تسوية الخلافات المنصوص عليها في الاتفاق النووي لإعادة فرض قرارات مجلس الأمن الدولي التي كانت قد ألغيت سابقا، تم استدعاء سفراء إيران لدى كل من ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة إلى طهران للتشاور".
https://x.com/i/web/status/1971910405996806315
لاريجاني من بيروت: حزب الله لا يحتاج لتزويده بالسلاح
بعد وصوله إلى بيروت للمشاركة في الذكرى السنوية الأولى لاغتيال الأمينين العامين لحزب الله حسن نصر الله وهاشم صفي الدين، زار أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، اليوم السبت، رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري.
وأكد لاريجاني في مؤتمر صحفي من عين التينة عقب اللقاء، أن حزب الله لا يحتاج إلى تزويده بالسلاح من مكان آخر.