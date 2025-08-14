رئيس الموساد ديدي برنياع لرئيس الوزراء القطري: "لن نناقش صفقة جزئية"
على الرغم من النفي، زيارة رئيس الموساد إلى قطر تتعلق باتصالات حول صفقة المختطفين • ديرمر، المسؤول عن المفاوضات، طلب من الأميركيين ممارسة ضغوط على حماس
رغم النفي، فإن زيارة رئيس الموساد، ديدي برنياع، إلى قطر اليوم (الخميس)، تتناول محادثات بشأن صفقة مختطفين. وأوضح رئيس الموساد لرئيس الوزراء القطري أن إسرائيل تسعى إلى اتفاق شامل لإطلاق سراح المختطفين، أي لا صفقات جزئية بعد الآن.
كما طلب رون ديرمر، المفاوض المسؤول عن إطلاق سراح المختطفين، من الأمريكيين الضغط على حماس للتوصل إلى اتفاق شامل يُنهي الحرب في نهاية المطاف. وصرح مصدر لقناة i24NEWS: "إذا حدث تقدم مع حماس في مصر، فسننتقل إلى محادثات الدوحة".
