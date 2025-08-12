إسرائيل: مقتل مسلحين فلسطينيين تنكروا كعمال إغاثة في دير البلح

قد يعجبك أيضًا -

في غارة جوية دقيقة في منطقة دير البلح وسط القطاع، تم تحييد الأسبوع الماضي، خمسة مسلحين فلسطينيين، تظاهروا بأنهم عمال إغاثة ومساعدات، في "المطبخ المركزي العالمي" (WCK).

وألصق المسلحون شعار المطبخ عمدًا، وارتدوا سترات صفراء، في محاولة لإخفاء نشاطهم، وتفادي الاستهداف، لكن قامت طائرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي باستهدافهم، بعدما تبيّن أنه لم يكن لهم أي صلة بالمنظمة الإنسانية.

واتهم الناطق العسكري بلسان الجيش الإسرائيلي حماس والفصائل الفلسطينية: "باستغلال الجهد الإنساني لتحقيق أهداف ‘إرهابية‘، على حساب رفاهية السكان في غزة".

وبحسب المعلومات، فإن الغارة نُفّذت حينما تواجد المسلحون بالقرب من مركبة وُسمت بشعار المنظمة، مشكّلين تهديدا على القوات الإسرائيلية، فيما أكدت المنظمة للجيش، أن المركبة لا علاقة لها بنشاطاتها.