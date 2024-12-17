سيتم الإفراج عن مئات السجناء الفلسطينيين، الجيش الإسرائيلي سيخرج جزئياً من ممر فيلادلفيا: تفاصيل صفقة المختطفين المطروحة على الطاولة | حصري

على خلفية التقارير التي تتحدث عن تقدم كبير في مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، نقل المراسل السياسي للقناة العبرية غاي عزرئيل التفاصيل الكاملة للصفقة التي تتشكل والفجوات المتبقية مساء اليوم (الثلاثاء). ومن بين أمور أخرى، هناك اتفاقيات بشأن إطلاق سراح الرهائن وبقاء الجيش الإسرائيلي في محور فيلادلفيا.

أضف إلى ذلك أن الاتفاق المدرج على جدول الأعمال يتضمن دفع أثمان ليست سهلة لكنه يحمل إنجازات كبيرة، وإسرائيل متفائلة بإمكانية تحقيقها قبل تغيير الإدارة في الولايات المتحدة في 20 كانون الثاني/يناير، وربما حتى في إطار زمني أقصر. وسيتضمن وقفاً لإطلاق النار لمدة شهر ونصف تقريباً، سيتم خلاله إطلاق سراح العشرات من المختطفين والمختطفات تدريجياً، فيما لا تزال هناك فجوات بشأن عدد المفرج عنهم.

كما سيتم إطلاق سراح عدة مئات من السجناء الأمنيين الفلسطينيين، بما في ذلك ممن يقضون محكوميات عالية لقتلهم إسرائيليين في حين أن السؤال الذي لا يزال محل خلاف هو أين سيتم إطلاق سراحهم - إلى غزة وللضفة الغربية كما تطالب حماس، أو إلى دولة ثالثة كما تطالب إسرائيل.

Spokespersons for the Families' Headquarters for the Return of the Abductees

ومن أساسيات الصفقة التي تمت مناقشتها: تراجع حماس وتنازلها عن مطلبها بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من محور فيلادلفيا. بالإضافة إلى ذلك، عودة منظمة لسكان غزة إلى شمال قطاع غزة بأعداد كبيرة - وهنا أيضا، حماس مرنة وتتراجع عن مطلب تفكيك محور نيتسريم. العائدون إلى الشمال سيفعلون ذلك من خلال حواجز حيث سيخضعون لفحص أمني، الأمر الذي من شأنه أن يمنع إغراق شمال قطاع غزة مع آلاف المسلحين.

والمسألة الأخرى هي الوجود الإسرائيلي في منطقة نيتسريم حتى أثناء وقف إطلاق النار - وهي مرونة أخرى من جانب حماس، والذي على ما يبدو يتراجع من المطالبة بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من جميع أراضي قطاع غزة. كما أن أهم مرونة لدى حماس هي عدم وجود التزام إسرائيلي بإنهاء الحرب. وتوضح إسرائيل أنها ستستأنف القتال عندما ينتهي وقف إطلاق النار.