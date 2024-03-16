تقرير : مصر تحصل على تعهدات من إسرائيل أن اجتياح رفح إذا تم سيكون وفق ضوابط معينة

تبلورت الاتصالات المصرية الإسرائيلية، على المستوى الأمني، في الفترة الأخيرة، حول العملية العسكرية الإسرائيلية المحتملة في مدينة رفح الفلسطينية، حيث أكد مصدر مصري أن القاهرة "حصلت على تعهدات من إسرائيل، بأنه إذا تم تنفيذ تلك العملية، فستكون وفق ضوابط معينة تراعي المخاوف المصرية، والمتمثلة في الأساس بالقلق من حدوث موجات نزوح جماعية من الفلسطينيين نتيجة العمليات العسكرية"، حسب موقع "العربي الجديد".

وأضاف المصدر المصري أن "الهاجس الأكبر لدى الإدارة المصرية، هو ما بعد اجتياح رفح، لأن اجتياح المدينة، وإنهاء المعركة الأخيرة جنوبي غزة، وفي حال استطاع الجيش الإسرائيلي تصفية باقي قيادات حماس، والنسبة الكبرى من المقاومة الفلسطينية المسلحة في القطاع، فإن المشكلة الأكبر بالنسبة إلى مصر ستكون بعد ذلك، وكيفية التعامل مع الأمر الواقع الذي ستفرضه إسرائيل في قطاع غزة"، على حدّ قوله.

وكان قد أكد عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بني غانتس، الخميس الماضي، أن "مجلس الحرب متفق ومتحد على ضرورة مواصلة العملية البرّية في غزة، بما فيها منطقة رفح، من أجل تفكيك قدرات حركة حماس العسكرية".

وأعاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي التحذير من شنّ إسرائيل عملية عسكرية لاجتياح مدينة رفح. وقال أمس الجمعة، إن "مصر تسعى بكل جهد إلى التوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإنقاذ المدنيين الأبرياء في القطاع من ويلات الحرب المستمرة منذ أكثر من 5 أشهر".

وأعرب السيسي في كلمة ألقاها بمقر أكاديمية الشرطة في العاصمة المصرية القاهرة، عن "تمنياته بالتوصل خلال الأيام القليلة المقبلة إلى وقف إطلاق النار في غزة"، فيما حذر من "خطورة اجتياح رفح ومن اتساع نطاق الحرب".