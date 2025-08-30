"سنحتل غزة حتى لو كلف ذلك حياة بعض المختطفين"

قد يعجبك أيضًا -

على خلفية استعدادات الجيش الإسرائيلي للبدء بعملية احتلال مدينة غزة التي أقرها الكابينيت الإسرائيلي أكد يوسي كوبرفاسر-رئيس شعبة الأبحاث سابقا في الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية أن :"إسرائيل ستحتل غزة حتى لو كلف ذلك حياة بعض المختطفين" لمشاهدة مداخلته كاملة.

جاءت تصريحات الأمني الإسرائيلي خلال مشاركته في برنامج هذا المساء الذي قدمه أدهم حبيب الله وقال إن :"إسرائيل تريد أن تصل الى صفقة شاملة لأن استمرار حيازة المختطفين بيد حماس لمدة ستين يوما إذا ما توصلنا الى اتفاق جزئي يشكل خطرا على حياة المختطفين، لذلك من المفضل أن نصل إلى اتفاق بأسرع وقت ممكن، والتوصل لاتفاق شامل هو الأمر الأفضل لجميع الأطراف ، لذلك حظوظ قبول إسرائيل اتفاقا جزئيا ضعيفة، لكن من خلال الصفقة الشاملة يمكن الوصول الى اليوم التالي ونزع سلاح حماس وخلق آلية حكم غزة مستقبلا"

وحين سئل أنه في حال أدت العملية لقتل مختطفين في غزة هل ستعيد إسرائيل التفكير بمبدأ المفاوضات تحت النار، قال إنه "لا يعتقد أن إسرائيل ستعيد تفكيرها ، نحن نرى أن المفاوضات تحت النار هي التي ستؤدي الى تليين موقف حماس، اعتقدت حماس أنه من خلال موافقتها على الصفقة الجزئية ستلين موقف إسرائيل، لكنها فوجئت بموقف إسرائيلي صارم ، إسرائيل لن تتنازل عن استمرار الحرب خلال المفاوضات حتى نصل الى اتفاق يشمل جميع المختطفين ونزع سلاح حماس"

الحلقة كاملة: