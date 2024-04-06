الجيش الإسرائيلي يدمر ثلاثة أنفاق هجومية لحماس أحدها اخترق الأراضي الإسرائيلية مسافة نصف كيلومتر

دمر الجيش الإسرائيلي نفقا في غزة كان اخترق الى داخل الأراضي الإسرائيلية مسافة 500 متر، ووفقا للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي تم الكشف عن النفق بمنطقة "عين هشلوشا" الإسرائيلية عام 2019 وحفر قبل بناء العائق تحت الأرض ويخضع للمراقبة منذ ذلك الحين.

ووفقا للنشر، قرر الجيش الإسرائيلي في البداية عدم تدميره، وتركيب أجهزة استشعار وعبوات ناسفة فيه، لإحباط عمليات تسلل مسلحين. لكن تم تدمير النفق خلال الأيام الأخيرة، إضافة الى تدمير نفقين في منطقة خان يونس والتي اقتربت الى المناطق الإسرائيلي لكنها لم تتجاوز العائق البري.

ويشار الى أن الجيش الإسرائيلي نشر الشهر الماضي توثيقا لتدمير نفق في خان يونس استخدمه قادة حماس بلغ طوله كيلومترا واستثمر فيه ملايين الشواقل، وعثرت القوات الإسرائيلية فيه على مرافق ومطبخ وغرف نوم.

وقبل ذك، كشف الجيش الإسرائيلي عثوره على نفق إضافي بطول أكثر من كيلومتر في خان يونس، والتي مكث بها قادة حماس واحتجز بها 12 مختطفا بأوقات مختلفة, وعثر فيها على عدة مرافق بينها غرفة مخصصة لاحتجاز المختطفين.