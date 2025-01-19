إسرائيل تقيم منشأة خاصة لاستقبال المختطفين: وبهذه الصورة سيتم الإفراج عنهم

جهزت إسرائيل منشأة خاصة لاستقبال المختطفين الإسرائيليين في إطار الصفقة التي أبرمت بين إسرائيل وحماس. ومن المتوقع أن يتم إصداره في الشهر المقبل. حيث سيصل المختطفون المفرج عنهم إلى منشأة خاصة في مستشفى شيبا تل هشومير، حيث سيخضعون لفحوصات طبية ويلتقون بطبيب نفسي.

كما أعلن مستشفى سوروكا في بئر السبع عن استعداده لاستقبال المختطفين مستقبلاً في الصفقة. ويتضمن الإعداد إنشاء مجمع مخصص لاستقبال المختطفين المفرج عنهم يشمل مسار العلاج الكامل - بدءًا من مهبط طائرات الهليكوبتر، مرورًا بغرفة الصدمات لتحقيق الاستقرار الأولي والتقييم الطبي وحتى قسم الاستشفاء. يعمل فريق ماهرمتعدد التخصصات، والذي سبق له أن شهد علاج مختطفين مفرج عنهم في الصفقة السابقة، بما في ذلك الأطباء والعاملات والممرضات والعاملين الاجتماعيين والنفسيين والعلاج الطبيعي والتغذية وإعادة التأهيل والمهن الصحية الأخرى - جميعهم على استعداد لتقديم العلاج الأفضل والأكثر حساسية..

وقال مدير سوروكا البروفيسور شلومي كوديش: "إن الخبرة التي اكتسبناها في علاج المختطفين السبعة الذين عادوا في الصفقة السابقة ومن بينهم ألما أبراهام التي وصلت في حالة صعبة للغاية وتمكنا من إنقاذ حياتها، يعلمنا الأهمية الهائلة للاستعداد الكامل لأي سيناريو. فرقنا جاهزة على أعلى مستوى مهني وعاطفي لاستقبال العائدين وتقديم أفضل رعاية لهم، مع مرافقة ودعم عائلاتهم".

بالتزامن مع ذلك، انطلقت عملية "مسار الأرض" في مصلحة السجون، بعد أن تلقت الخدمة أمراً بإطلاق سراح 90 أسيراً أمنياً فلسطينياً سيفرج عنهم اليوم أيضاً، 12 منهم إلى القدس الشرقية، والباقي إلى الضفة الغربية. ويشارك في العملية 1500 من مقاتلي مصلحة السجون. سترافق وحدة نحشون جميع الأسرى أثناء نقلهم إلى سجن عوفر، ومن هناك سيخضعون لإجراءات الاستيعاب والفحوصات الطبية، وسيتم استقبالهم من قبل الصليب الأحمر ومن هناك سيتم توزيعهم على وجهاتهم.

IDF Spokesperson

Soroka Spokesperson

ميزة هامة في سجن عوفر لاستقبال الأسرى. وأقامت الشرطة مركزًا للشرطة بالقرب من المنشأة، وستقوم قوات كبيرة من الشرطة والجيش الإسرائيلي والشاباك بتأمين عملية الإفراج من سجن عوفر إلى حاجز بيتونيا، وتم فرض أمر منطقة عسكرية مغلقة على المنطقة ومنع المظاهرات وتعطيل عمل القوات. إضافة إلى ذلك، لاحظ الشاباك أن السجناء الأمنين في السجون على علم بالصفقة وتفاصيلها - لكن لا يعرفون حتى الآن من منهم من بين المفرج عنهم اليوم. . إلا أنه يتم الآن إطلاق سراح السجناء المعنيين ونقلهم إلى سجن عوفر.

وبدأت شاحنات الأمم المتحدة المحملة بالإمدادات الإنسانية في دخول غزة بعد 15 دقيقة فقط من دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، وفقًا لجوناثان ويتل، رئيس مكتب الأمم المتحدة الإنساني في الأراضي الفلسطينية. ووفقا له، "لقد تم بذل جهد كبير" خلال الأيام القليلة الماضية للتحضير "لموجة من المساعدات في جميع أنحاء غزة" كجزء من اتفاق وقف إطلاق النار.