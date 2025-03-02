من الجو- ومن خلال مناورة برية: هكذا سيعود الجيش الإسرائيلي للقتال في غزة إذا انتهى وقف إطلاق النار

استكمل الجيش الإسرائيلي بالفعل الاستعدادات لاحتمال العودة إلى القتال في قطاع غزة، وذلك في ظل الصعوبات التي تواجه المفاوضات مع حماس وانتهاء وقف إطلاق النار، وأوضح المراسل العسكري لـ i24NEWS العبرية، يانون شالوم ييطاح السبت عن الخطة الإسرائيلية للعودة إلى القتال: أولًا ضربات جوية، ثم ضربات مدفعية، وفي النهاية فقط دخول مكثف إلى القطاع.

ونذكر أن مسؤولين كبار صرحوا لـi24NEWS في وقت سابق من هذا الأسبوع أن العودة إلى الحرب "ليست مسألة ما إذا كانت، بل مسألة متى". وأضاف مسؤول سياسي كبير أن "هناك تفاهماً مع الأميركيين على أنه مع تولي رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي الجديد منصبه، وتشكيل هيئة الأركان، ستكون هناك عملية عسكرية - وهذا أمر لا مفر منه، سواء تم تمديد المرحلة الأولى أو إذا انتقلنا إلى المرحلة الثانية".