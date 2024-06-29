تقرير: الولايات المتحدة أرسلت آلاف القنابل التي يبلغ وزنها نحو 910 كيلوجرامات لإسرائيل منذ السابع من أكتوبر

أرسلت الولايات المتحدة آلاف القنابل التي تزن 2000 رطل (نحو 910 كيلوغرامات) إلى إسرائيل منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر - بحسب تقرير اليوم (السبت) على شبكة "رويترز".

وذكر التقرير أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أرسلت لإسرائيل عددا كبيرا من الأسلحة، بما في ذلك أكثر من 10 آلاف قنبلة ثقيلة وآلاف صواريخ أرض جو من طراز هيلفاير، منذ بداية الحرب. وهذه الشحنات جزء من قائمة أكبر من الأسلحة المرسلة إلى إسرائيل، وقال مسؤول في إدارة بايدن الأسبوع الماضي في مؤتمر صحفي إن واشنطن أرسلت مساعدات أمنية بقيمة 6.5 مليار دولار إلى إسرائيل منذ 7 أكتوبر.

وتشير هذه المعطيات إلى أنه على الرغم من التقارير الأخيرة عن أزمة في العلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة، على خلفية قرار واشنطن تأخير شحنات الأسلحة إلى إسرائيل، لم يكن هناك انخفاض كبير في الدعم العسكري لحليفتها.

وقال توم كيركو، خبير الأسلحة في المركز الأمريكي للأبحاث الاستراتيجية والدراسات الدولية: "على الرغم من أن هذه الأرقام يمكن أن تنمو بسرعة نسبيا في حالة نشوب صراع واسع النطاق، إلا أن هذه القائمة تعكس بوضوح درجة كبيرة من الدعم من الولايات المتحدة لحليفتنا إسرائيل". وأضاف أن "الذخائر المذكورة هي من النوع الذي تحتاجه إسرائيل في حربها ضد حماس أو في صراع محتمل مع حزب الله".

وأضاف الخبراء لرويترز أن محتويات الشحنات تبدو متسقة مع ما تحتاجه إسرائيل لتجديد الإمدادات المستخدمة في الحملة العسكرية المكثفة المستمرة منذ ثمانية أشهر في غزة.