"حجم الدمار في غزة هائل،إعادة إعمار القطاع سيستغرق عقوداً "

نشرت شبكة ABC News السبت عمر يعقوبيان تقديرات خبير من معهد أبحاث أمريكي، الذي أوضح أنه من المحتمل أن يستغرق إعادة إعمار قطاع غزة عشرات السنين، وليس بضع سنوات فقط، وذلك بسبب الدمار الهائل.

"لا أعتقد أن هناك مقارنة حديثة لما يجب أن يحدث في قطاع غزة حالياً"، قال يعقوبيان، الذي كان ممثل الولايات المتحدة السابق لشؤون الفلسطينيين بين الأعوام 2022 و2025. "مستوى الدمار والخراب هائل للغاية. حوالي 83% من جميع المباني في مدينة غزة وحدها تضررت حتى 23 سبتمبر، وفقاً لمركز الأقمار الصناعية التابع للأمم المتحدة. حوالي 40% من هذه المباني دُمرت بالكامل".

أضاف "سيستلزم إعادة إعمار غزة حوالي 70 مليار دولار، وفقاً لتقديرات الأضرار والاحتياجات التشغيلية التي أُجريت بشكل مشترك من قبل الأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي".

قال مسؤول في الأمم المتحدة هذا الأسبوع إن دولاً أوروبية وعربية، إضافة إلى كندا والولايات المتحدة، أبدت علامات اهتمام واستعداد للمساهمة بجزء من المبلغ المقدر بـ70 مليار دولار اللازم لإعادة إعمار غزة.