هغاري:"لم يكن هناك صواريخ وأجسام طائرة إسرائيلية بسماء الشرق الأوسط ليلة مقتل إسماعيل هنية"

بعد اغتيال المسؤول الكبير في حزب الله، فؤاد شكر، ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، أدلى المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هغاري بتصريح لوسائل الإعلام، والذي يأتي على ضوء المخاوف المتزيدة من رد فعل محتمل من جانب ايران وحزب الله.

وقال هغاري "نحن نقوم بتقييم الوضع بشكل مستمر. حتى الآن - لا يوجد تغيير في توجيهات قيادة الجبهة الداخلية. كما ذكرنا، نحن في حالة تأهب مستمر. نحن مستعدون لأي سيناريو، بما في ذلك خطط الهجوم الفوري؛ لدينا شركاء الذي زادوا من تواجدهم في المنطقة.على أية حال، إذا سمعتم تحذيرا فوريا - عليكم اتباع التعليمات".

وأوضح أيضًا: "الدفاع عن إسرائيل ليس محكمًا - ولذلك أطلب منكم أن تكونوا يقظين وأن تستمروا في التصرف وفقًا لتوجيهات قيادة الجبهة الداخلية، كما فعلتم طوال الحرب"

وحول اغتيال رئيس الذراع السياسية لحركة حماس إسماعيل هنية: "لم يكن هناك صاروخ أو أجسام طائرة إسرائيلية أخرى في سماء الشرق الأوسط ليلة مقتل هنية".