"الكثير من قيادات حماس في غزة عادوا للاختفاء تحسبا لعملية عسكرية تطال قياداتها"

أفاد الصحافي المختص بالشؤون الفلسطينية ضياء حسن خلال مداخلته عن الأوضاع في غزة في نشرة التاسعة التي تقدمها أسيل فرحات، بأن "حماس قامت بالعديد من الإجراءات الأمنية تحسبا لعملية عسكرية تطال قياداتها، وهذا ما دفع الكثير من قياداتها سواء على المستوى العسكري والسياسي الى الاختفاء ، والذين ظهروا في أعقاب قرار وقف إطلاق النار، حركة حماس أعادت ترتيبات متعلقة بعملها السياسي والعسكري في المنطقة في ظل الظروف الراهنة" . للاطلاع على المزيد من التطورات في قطاع غزة يمكنكم الاطلاع من خلال الفيديو المرفق