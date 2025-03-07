"الكثير من قيادات حماس في غزة عادوا للاختفاء تحسبا لعملية عسكرية تطال قياداتها"

ووفقا لصحافي من غزة فإن حماس "أعادت ترتيبات متعلقة بعملها السياسي والعسكري في المنطقة في ظل الظروف الراهنة"

i24NEWS
i24NEWS
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عنصر في حماس خلال الإفراج عن المختطفين - أرشيف
عنصر في حماس خلال الإفراج عن المختطفين - أرشيفAP Photo/Abdel Kareem Hana

أفاد الصحافي المختص بالشؤون الفلسطينية ضياء حسن خلال مداخلته عن الأوضاع في غزة في نشرة التاسعة التي تقدمها أسيل فرحات، بأن "حماس قامت بالعديد من الإجراءات الأمنية تحسبا لعملية عسكرية تطال قياداتها، وهذا ما دفع الكثير من قياداتها سواء على المستوى العسكري والسياسي الى الاختفاء ، والذين ظهروا في أعقاب قرار وقف إطلاق النار، حركة حماس أعادت ترتيبات متعلقة بعملها السياسي والعسكري في المنطقة في ظل الظروف الراهنة" . للاطلاع على المزيد من التطورات في قطاع غزة يمكنكم الاطلاع من خلال الفيديو المرفق

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