الجيش الإسرائيلي يهاجم فروح بنك حزب الله – جمعية القرض الحسن- ما الذي نعرفه عن المؤسسة؟

شن الجيش الإسرائيلي هجمات بحق جمعية "القرض الحسن" الليلة (الأحد)، والتي تستخدم كشبكة مصرفية لحزب الله في لبنان. وقبل الهجوم على البنية التحتية، حذر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية، أفيحاي أدرعي، من أن " الجيش الإسرائيلي سيبدأ بمهاجمة البنية التحتية التابعة لجمعية القرض الحسن التابعة لحزب الله " وطالبهم بالابتعاد. أفادت التقارير أن السكان يتدفقون إلى الملاجئ.

كما توجه ادرعي في بيان عاجل الى سكان البقاع والضاحية الجنوبية :"كل من يتواجد في المباني القريبة في الشياح، حارة حريك، برج البراجنة، الشويفات العمروسية، تحويطات الغدير، الغبيري، بعلبك، الهرمل، حرت الفخني- انتم الى جانب منشآت حزب الله".

ويشار الى أن "القرض الحسن" يتم تشغيلها من قبل حزب الله، وتعمل كشبكة بنوك يشغلها الحزب, وتشكل الجمعية جزءا من شبكة الخدمات الاجتماعية التي يوفرها حزب الله لأبناء الطائفة الشيعية، وتتهم أيضا بأنه تعمل كقناة لتبييض الأموال.

في إطار الجمعية يمكن الحصول على قروض بدون فائدة وفقا للشريعة الإسلامية. هذه الخدمة شكلت على مدار سنوات جزءا من أسباب انجذات أبناء الطائفة الشيعية في لبنان الى حزب الله. وتدير الجمعية 31 فرعا في كل أنحاء لبنان 15 منها في بيروت وضواحيها.

ويشار الى أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على الجمعية واتهمتها وزارة الخزانة الأمريكية قبل سنوات بنقل أموال بشكل غير مشروع من خلال حسابات وهمية الى جماعة حزب الله، وإنها تسمح للحزب ببناء قاعدة دعم خاصة وتقوض استقرار الدولة اللبنانية، وفرضت وزارة الخزانة عقوبات على أشخاص قالت إنهم على صلة مع حزب الله ومؤسساته المالية.