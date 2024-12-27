التغطية كتواصلة: الجيش الإسرائيلي يقوم بإجلاء مدنيين بالقرب من مستشفى كمال عدوان في غزة
حذر المسؤولون من أنه اذا تأخر التوصل إلى اتفاق لحين تولي ترمب السلطة، فإن هذا قد يكلف حياة المزيد من المحتجزين في غزة.
أفاد موقع أكسيوس الإخباري، اليوم الجمعة، نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين وأميريكيين تحذيرهم من أنه اذا لم تثمر المفاوضات الرامية إلى التوصل لوقف إطلاق النار في غزة عن اتفاق قبل 20 يناير/كانون الثاني الوشيك، موعد بدء ولاية الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، فإن إبرام اتفاق قد يتأخر لأشهر.
وحذر المسؤولون من أنه اذا تأخر التوصل إلى اتفاق لحين تولي ترمب السلطة، فإن هذا قد يكلف حياة المزيد من المحتجزين في غزة.
وأضاف الموقع نقلاً عن المسؤولين القول إن حماس وإسرائيل تريدان كسر الجمود في المفاوضات لكنهما لا تريدان تقديم تنازلات كبيرة.
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لبنان: لم يبلغنا أي طرف بعدم انسحاب إسرائيل من الجنوب بعد الهدنة
نفت الحكومة اللبنانية، اليوم الجمعة، ما ورد في وسائل إعلام إسرائيلية بأن وسطاء أبلغوا لبنان أن إسرائيل لن تنسحب من جنوب لبنان بعد انقضاء مهلة الستين يوماً من الهدنة، ووصفت التقارير بأنها "غير صحيحة على الإطلاق".
وجاء في بيان للحكومة أن الموقف الثابت للبنان ينص على ضرورة الضغط على إسرائيل للانسحاب من الأراضي اللبنانية، ووقف خروقاتها وأعمالها العدائية، وهو ما كرَّره رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي خلال الاتصالات الدبلوماسية والعسكرية المكثفة التي أجراها من أجل انسحاب إسرائيل من القنطرة، وعدشيت، والقصير ووادي الحجير في الجنوب.
الجيش الإسرائيلي يقصف بنى تحتية على حدود سوريا ولبنان
قال الجيش الإسرائيلي، في بيانٍ، اليوم الجمعة، إن طائراته الحربية شنَّت غارات على بنى تحتية في معبر جنتا على الحدود بين سوريا ولبنان، زاعماً أن "حزب الله يستخدمها في نقل وسائل قتالية إلى لبنان".
وأضاف البيان أن "حزب الله" يسعى إلى زيادة حجم الوسائل القتالية، وأقام محاور عديدة، واستراتيجية لنقل الوسائل عبر الحدود بين سوريا ولبنان.
وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه "سيواصل العمل لإزالة كل تهديدٍ على دولة إسرائيل وفق تفاهمات اتفاق وقف إطلاق النار".