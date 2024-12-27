التغطية كتواصلة: الجيش الإسرائيلي يقوم بإجلاء مدنيين بالقرب من مستشفى كمال عدوان في غزة

أفاد موقع أكسيوس الإخباري، اليوم الجمعة، نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين وأميريكيين تحذيرهم من أنه اذا لم تثمر المفاوضات الرامية إلى التوصل لوقف إطلاق النار في غزة عن اتفاق قبل 20 يناير/كانون الثاني الوشيك، موعد بدء ولاية الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، فإن إبرام اتفاق قد يتأخر لأشهر.

وحذر المسؤولون من أنه اذا تأخر التوصل إلى اتفاق لحين تولي ترمب السلطة، فإن هذا قد يكلف حياة المزيد من المحتجزين في غزة.

وأضاف الموقع نقلاً عن المسؤولين القول إن حماس وإسرائيل تريدان كسر الجمود في المفاوضات لكنهما لا تريدان تقديم تنازلات كبيرة.

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