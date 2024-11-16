التغطية متواصلة | تحطم طائرة بدون طيار في نهاريا، والجيش الإسرائيلي يرد على جنوب لبنان

شهدت الجبهة الشمالية تصعيدا متواصلا، اليوم السبت، حيث وجه الجيش الإسرائيلي إنذارا لإخلاء مبانٍ في مدينة صور جنوب لبنان. قبل ذلك شنت إسرائيل غارة جديدة تعد هي السادسة اليوم على الضاحية الجنوبية لبيروت، فيما استهدفت غارة إسرائيلية مبنى ملاصق للمجلس الشيعي الأعلى في الغبيري بالضاحية الجنوبية لبيروت.

وذكرت المصادر اعتراض صواريخ فوق ضواحي حيفا وعكا شمالي إسرائيل، استهدفت غارتان جديدتان منطقة الشياح وبرج البراجنة بعد غارات شنتها إسرائيل صباح اليوم على حارة حريك. وتقول إسرائيل إنها تستهدف مباني تشكل بنية تحتية لحزب الله وتطالب السكان بإخلائها.

فيما أكدت مصادر مطلعة في حركة الجهاد، اغتيال قياديين اثنين بالحركة في غارة نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي على العاصمة السورية دمشق.

لمتابعة التغطية السابقة انقر هنا