التغطية متواصلة | تحطم طائرة بدون طيار في نهاريا، والجيش الإسرائيلي يرد على جنوب لبنان
أكدت مصادر مطلعة في حركة الجهاد، اغتيال قياديين اثنين بالحركة في غارة نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي على العاصمة السورية دمشق.
شهدت الجبهة الشمالية تصعيدا متواصلا، اليوم السبت، حيث وجه الجيش الإسرائيلي إنذارا لإخلاء مبانٍ في مدينة صور جنوب لبنان. قبل ذلك شنت إسرائيل غارة جديدة تعد هي السادسة اليوم على الضاحية الجنوبية لبيروت، فيما استهدفت غارة إسرائيلية مبنى ملاصق للمجلس الشيعي الأعلى في الغبيري بالضاحية الجنوبية لبيروت.
وذكرت المصادر اعتراض صواريخ فوق ضواحي حيفا وعكا شمالي إسرائيل، استهدفت غارتان جديدتان منطقة الشياح وبرج البراجنة بعد غارات شنتها إسرائيل صباح اليوم على حارة حريك. وتقول إسرائيل إنها تستهدف مباني تشكل بنية تحتية لحزب الله وتطالب السكان بإخلائها.
فيما أكدت مصادر مطلعة في حركة الجهاد، اغتيال قياديين اثنين بالحركة في غارة نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي على العاصمة السورية دمشق.
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الجيش الإسرائيلي: نهاجم حاليا أهدافا لحزب الله في صور جنوبي لبنان
إسرائيل شنت غارات على 29 منطقة في الضاحية والبقاع والجنوب اللبناني اليوم السبت
تقرير: غارة إسرائيلية على مدينة صور جنوبي لبنان
الجيش الإسرائيلي يطلب من سكان 15 بلدة بالجنوب اللبناني التوجه لشمال نهر الأولي
إطلاق نار باتجاه منطقة حيفا والجليل: تم تحديد حوالي عشر عمليات إطلاق نار من لبنان، وتم اعتراض عدد منها
أطلقت نحو عشرة صواريخ من لبنان باتجاه خليج حيفا والجليل الغربي. وبحسب الجيش الإسرائيلي، تم اعتراض جزء من القذائف بواسطة نظام الدفاع الجوي، بينما سقط الجزء الآخر في مناطق غير مأهولة. ولم يبلغ عن وقوع إصابات عقب هذا الهجوم.
تقرير: مقتل شخص في استهداف مسيرة إسرائيلية لدراجة نارية في مدينة صور جنوبي لبنان
نائب لبناني يكشف موعد الرد على المقترح الأميركي لوقف النار مع إسرائيل
قال النائب اللبناني قاسم هاشم، السبت، إن رد لبنان على مسودة اقتراح الهدنة، الذي قدمته الولايات المتحدة لوقف إطلاق النار مع إسرائيل، سيصبح جاهزاً بين "يومي الاثنين والثلاثاء، على أبعد تقدير".
ودخلت مساعي حل الصراع الدائر في لبنان بين إسرائيل و"حزب الله" مرحلة الأوراق التفاوضية لأول مرة منذ توسع الحرب أواخر سبتمبر بعد تسلّم رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري اقتراحاً أميركياً مكتوباً، تلته نقاشات مع الأميركيين و"حزب الله" الذي سبق له أن فوض بري بالتفاوض.
وأوضح هاشم، وهو عضو كتلة "التنمية والتحرير" التي ينتمي إليها بري، في تصريحات عبر إذاعة "صوت كل لبنان"، أن الرد اللبناني "سيحمل ملاحظات عدّة على عدد من البنود؛ لا سيما ما يتعلّق بحرية التّحرك الإسرائيلية واللّجنة المشرفة"، وفق ما أوردت الوكالة اللبنانية الوطنية للإعلام.