إسرائيل تسمح لبعثات الأمم المتحدة والصليب الأحمر بدخول غزة يوم الخميس

من المقرر أن تسمح إسرائيل بدخول وفدين دوليين إلى قطاع غزة يوم الخميس، حسبما علمت i24NEWS يوم الأربعاء، في إشارة إلى بعثة من إدارة الأمن التابعة للأمم المتحدة وبعثة من الصليب الأحمر الدولي. ويتحقق وصول الوفدين في أعقاب إعلان الجيش الإسرائيلي عن تعبئة لوائي احتياط للمشاركة في القتال في غزة وقبيل توسيع المنطقة الإنسانية في جنوب القطاع.

ووفقا للتقديرات فإن هذه التحركات تأتي استعدادا لعملية برية محتملة في رفح حيث تقول إسرائيل إن أربع كتائب لحماس ما زالت هناك.

ولم يتمكن المتحدث باسم الصليب الأحمر الذي اتصلت به i24NEWS من تأكيد أو نفي وجود صلة بين القرار والعملية العسكرية المتوقعة.

في السياق، قال فابريزيو كاربوني، كبير مسؤولي الصليب الأحمر في الشرق الأوسط، اليوم الثلاثاء، إن إجلاء النازحين الفلسطينيين من رفح غير ممكن في ظل الظروف الحالية.