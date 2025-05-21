أولمرت: "ما تفعله إسرائيل في غزة يقترب كثيراً من جريمة حرب"

أجرى رئيس الجكومة الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت مقابلة على قناة بي بي سي البريطانية مساء اليوم (الثلاثاء)، حيث اتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب: "إن ما ترتكبه إسرائيل حالياً في غزة يقترب كثيراً من جريمة حرب".

وأضاف، على خلفية توسع المناورة العسكرية في القطاع، أن "هذه حرب بلا هدف، ومن المرجح أنها لن تحقق أي شيء فيما يتعلق بإنقاذ الرهائن".

وسارع الجهاز السياسي إلى إدانة التصريحات. كتب وزير التعليم يوآف كيش بموقع "اكس" إن السجين المفرج عنه إيهود أولمرت ينضم إلى يائير جولان، ولجوقة اليسار المتطرف التي تشوه سمعة دولة إسرائيل على الساحة الدولية. وبينما يضحي جنود الجيش الإسرائيلي بحياتهم في وجه إرهاب قاتل يسعى إلى تدميرنا - اختار هو التحريض عليهم وطعنهم في الظهر. فليخجل"

وردت وزيرة المواصلات ميري ريجيف أيضا: "حماس وإرهابيو النخبة يشكرون إيهود أولمرت ويائير جولان".

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وأثار رئيس حزب الديموقراطيين، الجنرال احتياط يائير جولان، ضجة أمس عندما قال أشياء مماثلة. وفي مقابلة له على هيئة البث الرسمية، قال إن "الدولة العاقلة لا تقتل الأطفال كهواية، وإسرائيل في طريقها إلى العزلة".

لاحقًا، عقد جولان مؤتمرًا صحفيًا أوضح فيه نيته: "عندما يحتفل وزراء هذه الحكومة بموت الأطفال وتجويعهم، يجب أن نقول ذلك. مهمتنا هي ضمان بقاء إسرائيل دولة عاقلة لا تقتل الأطفال، لا كهواية ولا كسياسة. كنت أشير فقط إلى أكثر الحكومات فشلًا في تاريخ إسرائيل - وليس إلى الجيش الإسرائيلي".