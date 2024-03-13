غالانت من داخل غزة يتوعد منفذي هجوم 7 أكتوبر: "إما الموت أو المحاكمة"

تعهد وزير الأمن يوآف غالانت يوم الأربعاء بأن "تقدم إسرائيل كل من شارك في أحداث 7 أكتوبر إلى العدالة - إما أن نقضي عليهم أو نقدمهم للمحاكمة في إسرائيل". وتحدث غالانت خلال جولة قام بها في قطاع غزة مع الفرقة 162، حيث أجرى تقييما للوضع مع قادة الفرقة.

كما اطلع الوزير على الأعمال المنجزة لتأمين المساعدات الإنسانية عبر البحر والقوات العاملة في المنطقة. ووصف مسألة المساعدات الإنسانية، بأنها "قضية مركزية"، وتعهد بأن تصل المساعدات التي تدخل عبر البحر إلى المدنيين حصرًا وليس إلى حماس.

وفي وقت لاحق، تحدث غالانت إلى قادة الكتائب، الذين قادوا الجنود في القتال على مدى الأشهر الخمسة الماضية، وناقش معهم أهمية القتال حتى تحقيق أهداف الحرب.

Elad Malka/Ministry of Defense

قال غالانت وهو يتحدث بجوار الشاطئ "يتم القيام بعمل استثنائي هنا فوق وتحت الأرض، والقوات تصل إلى كل مكان، والنتيجة هي أنه لا يوجد مكان آمن للإرهابيين في غزة". وأضاف: "لا يوجد مكان آمن، لا هنا، ولا خارج غزة، ولا في جميع أنحاء الشرق الأوسط".