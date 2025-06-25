رئيس الموساد عن إيران: "حققنا أهدافاً بدت خيالية"

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تحدث رئيس الموساد، ديدي برنياع، أمس (الثلاثاء)، عن خلفية العملية في إيران. وأكد برنياع التعاون مع وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (CIA) في الحملة على إيران، مؤكدًا: "هذه أيام تاريخية... دولة إسرائيل اليوم أكثر أمانًا، لقد حققنا أهدافًا بدت خيالية.

تم إحباط التهديد الإيراني، الذي هدد أمننا لعقود، بشكل ملحوظ بفضل التعاون الاستثنائي بين الجيش الإسرائيلي، الذي قاد الحملة، والموساد، الذي عمل إلى جانبه، إلى جانب دعم حليفتنا، الولايات المتحدة".

وأشار إلى أنشطة الموساد منذ بداية العملية، والتي، كما نتذكر، كانت منخرطة بشكل كبير في النشاط داخل إيران: "إن رجال ونساء الموساد، المنتشرين في إسرائيل وحول العالم، يعملون جنبًا إلى جنب مع الجيش الإسرائيلي لتحقيق أهداف العملية وإنهائها. لقد استعددنا لهذه اللحظة. بفضل المعلومات الاستخباراتية الدقيقة والتقنيات المتقدمة والقدرات العملياتية التي تفوق كل تصور، ساعدنا سلاح الجو في ضرب المشروع النووي الإيراني، وتحقيق التفوق الجوي في الأجواء الإيرانية، والحد من التهديد الصاروخي، وبالتالي ضمان أمن المواطنين الإسرائيليين".

MOSSAD

وأضاف برنياع: "نتقدم بجزيل الشكر والتقدير للصناعات الأمنية والجيش الإسرائيلي - سلاح الجو ودائرة الاستخبارات العسكرية - على شراكتهم الوطيدة ونجاحاتهم في العملية. كما نتقدم بالشكر والتقدير لشركائنا في أجهزة الاستخبارات والأمن الأمريكية على دعمهم القيّم في هذه الحملة. إنني فخور بكم للغاية - رجال ونساء الموساد، الذين تعملون بتفانٍ وقوةٍ ودهاء، انطلاقًا من شعورٍ عميقٍ بالمسؤولية..."

كما أكد التزام منظمته بعودة جميع المختطفين، مع دخول وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران حيز التنفيذ: "لم ننتهِ بعد. التزامنا بعودة جميع المختطفين - الأحياء لإعادة تأهيلهم والأموات لدفنٍ لائق. هذه مسؤوليةٌ أخلاقيةٌ عليا. سيواصل الموساد بحزمٍ المراقبة والإشراف والعمل على إحباط التهديدات الموجهة ضدنا، كما فعلنا دائمًا من أجل دولة إسرائيل ومواطنيها".

في الأسبوع الماضي، كشفنا عن طبيعة نشاط عملاء الموساد في إيران خلال العملية. وادعى جلال موسوي، نائب رئيس الاتحاد الوطني لسائقي الشاحنات، يوم الأربعاء الماضي، أنهم، من بين أمور أخرى، انتحلوا صفة سائقي شاحنات للتسلل إلى شبكة النقل الثقيل في إيران. وأضاف أنهم على مدى السنوات الثلاث الماضية قدّموا أنفسهم كسائقين ومستأجرين لشاحنات من أصحابها الأبرياء. كما أفادت قنوات الإيرانية أن الموساد نفّذ سلسلة من "التفجيرات" عبر تلقي رسائل نصية قصيرة لسحب فدية مالية، تلتها عملية تسخين وتفجير هواتف "مشفرة" لأعضاء الحرس الثوري.