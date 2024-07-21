قائد الحوثيين يهدد: " يجب الآن ممارسة المزيد من الضغط والردع على العدو الإسرائيلي"

أدلى زعيم جماعة الحوثي في اليمن، عبد الملك بدر الدين الحوثي، بتصريح اليوم (الأحد)، على قناة الميادين اللبنانية، ، وهدد "من الضروري الآن ممارسة المزيد من الضغط والردع على العدو الإسرائيلي".

وجاءت هذه التصريحات على خلفية الهجوم الإسرائيلي على مواقع للحوثيين في ميناء لحديدة. وأضاف القيادي الحوثي: "العدو الإسرائيلي شن هجوماً مباشراً على صهاريج شركة النفط والكهرباء في الحديدة، والصهاريج التي تم مهاجمتها كانت مخصصة لبيعها للمدنيين من قبل التجار، والهدف من الهجوم خلق صورة. النصر أمام الشعب الإسرائيلي واستعادة الردع. العدو لن يستعيد الردع أمام الأطراف الداعمة لغزة".

وأضاف أن "الهجوم الإسرائيلي على بلادنا سيتسبب في تصعيد أكبر لأنشطتنا ضد إسرائيل وتطوير قدراتنا أيضا، وسيخسر العدو ويجلب على نفسه المزيد من المخاطر. وعلى الإسرائيليين الذين يحتلون فلسطين أن يخافوا ويقلقوا أكثر من أي وقت مضى، ويدركون أن قادتهم الأغبياء يعرضونهم لمزيد من المخاطر".

واختتم القيادي الحوثي: "الحديث عن أن كل موقف يدعم الشعب الفلسطيني هو متعاون مع إيران، يعكس المنطق الإسرائيلي، ومن يقول ذلك فهو عميل للإسرائيليين ويؤذي الشعب الفلسطيني".