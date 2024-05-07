أكد الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الثلاثاء، قيام قوات الفرقة 162 التي تعمل في شرق رفح بالسيطرة على معبر رفح بالكامل بعد إخضاع الجانب الغزي منه. وأفادت التقارير أن القوات تقوم بمسح المنطقة التي تم إطلاق الصواريخ منها، بما في ذلك إطلاق النار باتجاه معبر كرم أبو سالم الأسبوع الماضي ما أدى إلى مصرع أربعة جنود في هجوم أعلنت حماس مسؤوليتها عنه.

ووفقا لبيان الجيش الإسرائيلي فقد قُتل 20 مسلحا في المنطقة، وتم العثور على ثلاث فتحات أنفاق، وتم تدمير السيارة المفخخة التي تقدمت باتجاه القوات. كما أفادت التقارير أن سلاح الجو هاجم حوالي 100 هدف في المنطقة.

في الأثناء، أفادت التقارير الواردة من قطاع غزة أن إسرائيل سيطرت على الجانب الفلسطيني من معبر رفح. وفي التوثيق المنشور على شبكات التواصل الاجتماعي، تظهر مركبة مدرعة تصل إلى أحد المباني في المعبر، الذي يحمل لافتة مكتوب عليها "غزة" باللغة الإنجليزية. كما أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود في قطاع غزة وقف حركة المسافرين ودخول المساعدات بشكل كامل إلى قطاع غزة.

IDF Spokesperson

وأفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن عملية السيطرة على الجانب الداخلي من معبر رفح، جاءت في أعقاب معلومات استخباراتية تفيد بأن الفصائل الفلسطينية تستخدم المنطقة لأغراضها، وبعد التنسيق مع المنظمات الدولية في المنطقة، والمطالبة بالتحرك نحو المنطقة الإنسانية.

وأشارت تقارير إلى أن طائرات مقاتلة وقوات من لواء تشكيل النار 215 هاجمت ودمرت أهدافًا تابعة لحماس في المنطقة، بما في ذلك المباني العسكرية والبنية التحتية دون وقوع إصابات في صفوف القوات الإسرائيلية.

وذكرت شبكة "سكاي نيوز" بالعربية، أن القوات الإسرائيلية رفعت العلم الإسرائيلي على معبر رفح.

AP Photo/Ismael Abu Dayyah

تأتي هذه التحركات الميدانية مع انطلاق عملية محدودة في رفح، بالتوازي مع تصريحات لمسؤولين إسرائيليين حول دخول رفح والبدء بإخلاء المدنيين ووصف وزير الأمن العملية بأنها تأتي بعد أن لم يبق أي خيار آخر في إشارة إلى مواصلة حماس التمسك بإنهاء الحرب بشروطها وضمان بقائها.

Tsahal

غير أن التقارير الواردة من الولايات المتحدة تفيد بأن "الولايات المتحدة تشعر بالقلق إزاء الهجمات الإسرائيلية الأخيرة في رفح، لكنها لا تعتقد أنها تشكل عملية عسكرية كبيرة"، وأضاف مسؤول أميركي كبير أن "مسؤولين كبارًا آخرين يركزون على منع وقوع المزيد من الهجمات على المناطق المكتظة بالسكان في رفح، لكن لا يبدو أن الإسرائيليين يفعلون ذلك".

Yonatan Sindel/Flash90

وعقب عضو الكنيست زئيف إلكين (هيمين همملختي-حزب جدعون ساعر الجديد) على عملية السيطرة على معبر رفح بجانبه الغزي، في حديث لواينت الثلاثاء: "كان من الممكن أن نكون في مكان مختلف تماما اليوم. جيد جداً أن العملية بدأت في رفح، وآمل أن تكون واسعة وأن نقضي على كتائب حماس هناك. وكان من الصواب التحرك هناك منذ أشهر".