بلينكن وغانتس يتباحثان هاتفيا آخر تطورات الجهود المبذولة للتوصل إلى وقف إطلاق نار

تحدث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أمس الجمعة، مع الوزير الإسرائيلي بيني غانتس، وناقش المتحدثان آخر تطورات الجهود المبذولة للتوصل إلى وقف إطلاق نار ضمن صفقة للإفراج عن الرهائن وتجنب اتساع رقعة الصراع في المنطقة.

وشدد بلينكن على موقف الرئيس بايدن من أي عملية رئيسية في رفح، مؤكدا على أهمية زيادة مستويات المساعدات الإنسانية في مختلف أنحاء القطاع.

وأشار بلينكن إلى أهمية استكمال المحادثات بين إسرائيل ومصر لإعادة فتح معبر رفح بأسرع وقت ممكن، مشددا على ضرورة حماية المدنيين والعاملين في مجال المساعدات في غزة والتخفيف من حدة التوترات في الضفة الغربية.

وكانت قناة القاهرة الإخبارية قد أكدت نقلا عن مصدر رفيع المستوى أن مصر سترسل المساعدات مجددا من خلال معبر رفح إلى غزة عبر آلية يتم الاتفاق عليها بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية.

ونقلت القناة عنه قوله "‏معبر رفح هو معبر مصري فلسطيني، ومصر ستعيد إدخال المساعدات من خلال آلية يتم الاتفاق عليها بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية"

وفي وقت سابق الجمعة، اتفق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع نظيره الأمريكي جو بايدن، خلال اتصال هاتفي، على “تسليم مساعدات إلى الأمم المتحدة في معبر كرم أبو سالم الإسرائيلي بصورة مؤقتة، لحين التوصل إلى آلية قانونية لإعادة تشغيل معبر رفح جنوب قطاع غزة من الجانب الفلسطيني”، وفق بيان للرئاسة المصرية.

كما بحث الرئيسان المصري والأمريكي “الموقف الإنساني الصعب للفلسطينيين في قطاع غزة، وانعدام سبل الحياة بالقطاع، وعدم توافر الوقود اللازم للمستشفيات والمخابز”، وفق المصدر ذاته.