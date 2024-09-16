تغطية متواصلة|| "مصدر في حزب الله : إسرائيل تهدد- لا نأخذ الحرب كخيار"
غالانت تحدث مع أوستن: "احتمال التسوية في الشمال يمضي، حزب الله يربط نفسه بحماس والاتجاه واضح" • مسؤول كبير في حماس: "قريباً سيسمع العالم رسالة مباشرة من السنوار - ولا يهم كيف"
اليوم الـ246 للحرب: الساحة الشمالية تواصل الاشتعال- سمعت صباح اليوم الصافرات في المطلة وكفار جلعادي. مسؤول في المكتب السياسي لحركة حماس قال في مقابلة مع الجزيرة :"نحن معنيون باتفاق لوقف إطلاق النار- لكن هذا لا يأتي من منطلق ضعف".
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غالانت لأوستن : التسوية في الشمال أخذة في النفاد والاتجاه واضحة وخطة إسرائيلية لاحتلال منطقة في جنوب لبنان
الحوثيون ينشرون توثيق إطلاق الصاروخ الذي استهدف إسرائيل
ووفقا لمزاعم الحوثيين فإن الصاروخ الذي أطلق يحمل اسم "فلسطين 2" وهو "أسرع من الصوت"
نشر الحوثيون تسجيلا لإطلاق الصاروخ الذي أطلق على إسرائيل – واعترضته المنظومات الدفاعية جزئيا. وقال الحوثيون إن الصاروخ الذي تم إطلاقه كان يحمل اسم "فلسطين 2".
ووفقا للحوثيين، فهو صاروخ "أسرع من الصوت"، على الرغم من أن الجيش الإسرائيلي نفى ذلك أمس، وقال الجيش الإسرائيلي إنه على حد علمه، لا يمتلك الحوثيون صواريخ تفوق سرعتها سرعة الصوت.
وبحسب الحوثيين، يصل مداه إلى 2150 كيلومترا، ويمكنه الطيران بسرعة تصل إلى 16 ماخ. كما زعم الحوثيون أنه "يتمتع بقدرة عالية على المناورة يمكنها التغلب على أقوى أنظمة الدفاع الجوي في العالم" - وهي ادعاءات ليس لها ما يدعمها.
تقرير: السنوار يوجه رسالة لزعيم الحوثيين: أعددنا أنفسنا لخوض معركة طويلة
ذكرت قناة "المسيرة" اليمنية التابعة للحوثيين، أن زعيم حركة حماس يحيى السنوار بعث رسالة إلى زعيم الحوثيين عبد الملك بدر الدين الحوثي: "أؤكد لك أن المقاومة بخير وأن تصريحات العدو مجرد أكاذيب وحرب نفسية، لقد أعددنا أنفسنا لخوض معركة طويلة من شأنها أن تكسر إرادة العدو السياسية، مثل كسر إرادته العسكرية".
انفجرت 3 صواريخ في مناطق مفتوحة بمدينة ميتت، دون وقوع إصابات
انفجرت ثلاثة صواريخ في مناطق مفتوحة في بلدة ميتت بالجليل الأعلى. لا يوجد ضحايا.
مسؤول حوثي كبير: مستعدون لإرسال مئات الآلاف من المقاتلين إلى حزب الله
قال نصر الدين عامر، العضو البارز في المنظومة المعلوماتية التابعة للحوثيين، لوكالة شهاب: "نحن مستعدون لإرسال مئات الآلاف من المقاتلين إلى حزب الله إذا لزم الأمر. صاروخ الأمس لم يكن ضمن الرد على الهجوم على ميناء الحديدة. أيضا استخدام طائرة يافا بدون طيار ، ليس فقط في إطار الرد. وهو جزء من الأنشطة المستمرة حتى يتوقف العدوان على غزة".
حزب الله يعلن سقوط قتيل في صفوفه
أعلن حزب الله عن مقتل محمد إبراهيم ياسين، أحد عناصره أثناء القتال ضد إسرائيل. وفي وقت سابق، ذكرت قناة "الحدث" السعودية أن أحد عناصر حزب الله قُتل في قرية حولا في هجوم للجيش الإسرائيلي. وبحسب قناة "الحدث" التلفزيونية السعودية، قُتل الناشط في الهجوم الأخير في حولا جنوب لبنان.
الجيش الإسرائيلي يهاجم مستودعات عسكرية في جنوب لبنان
هاجم الجيش الإسرائيلي مستودعات أسلحة في جنوب لبنان في العديسة وشوبا وليدا وفي طير حرفا.
وزير الخارجية المصري: على إسرائيل الانسحاب الكامل من محور فيلادلفيا ورفح
عقد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مؤتمرا صحفيا مشتركا في موسكو. وقال عبد العاطي: إن منطقة الشرق الأوسط تشهد تطورات خطيرة للغاية، ومخاطر نشوب حرب واسعة النطاق تتزايد. وعرضت جهود مصر وقطر والولايات المتحدة للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة الى الخطر الناجم عن السياسات الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية. ونحن ندين سياسة التجويع التي تستخدمها إسرائيل ضد الفلسطينيين في غزة. ويجب على إسرائيل أن تنسحب بشكل كامل من الجانب الفلسطيني من معبر رفح ومحور فيلادلفيا".
الجيش الإسرائيلي عن الاشتباكات قرب أريحا: جرحى من الجانبين واعتقل عدد من الفلسطينيين
افاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في وقت سابق بورود بلاغ عن تعرض مواطن إسرائيلي للاعتداء من قبل بعض الفلسطينيين في منطقة مداخل مدينة أريحا جنوب منطقة الأغوار، ما أدى إلى إصابته في الرأس وأضاف أن بعض المواطنين الإسرائيليين وصلوا إلى النقطة التي فر اليها واختبأ المشتبه بهم الذين اعتدوا على المواطن الإسرائيلي، ما أسفر عن اشتباك أدى الى إصابة عدد من الفلسطينيين. وفور تلقي البلاغ، هرعت قوات الجيش والشرطة الإسرائيلية إلى المكان، وتعاملت مع الحادث وألقت القبض على عدد من المشتبه بهم على الفور.
وزارة الصحة بغزة: مقتل 20 شخصا وإصابة 76 في القطاع خلال اليوم الأخير
أعلنت وزارة الصحة في غزة، عن مقتل 20 شخصا وإصابة 76 آخرين في هجمات الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة خلال اليوم الماضي، وبحسب الوزارة، قُتل 41226 فلسطينيا وأصيب 95413 آخرين في قطاع غزة منذ اندلاع الحرب
الجيش الإسرائيلي: هدف جوي مشبوه اجتاز الحدود من لبنان وانفجر في منطقة مفتوحة، دون وقوع إصابات
انفجر هدف جوي مشبوه اجتاز من لبنان في منطقة مفتوحة في الجليل الأعلى. لا يوجد ضحايا. صرح بذلك المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، الذي أشار إلى أنه تم تشغيل الإنذارات وفقًا للسياسة المتبعة، وأفادت التقارير أن فرق الإطفاء تعمل على إخماد حريق اندلع عقب الانفجار.