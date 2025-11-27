من هو المسؤول الإسرائيلي الكبير الذي دفع لإقامة رفح الخضراء؟
مراسل الكنيست لقناة i24NEWS، عميئيل يرحي، أفاد في النشرة الرئيسية أن وزيراً في الكابينيت هاجم الخطوة: "من يمكنه أن يعتقد أن إقامة مدينة كهذه هو انتصار على حماس؟" • شاهدوا التقرير الكامل
دقيقة 1
نشر أول: أفاد مراسل الكنيست في i24NEWS العبرية، عمييل يرحي، مساء اليوم (الخميس) أن الوزير الإسرائيلي السابق رون ديرمر سعى لإنشاء مدينة للفلسطينيين في رفح. وقال ديرمر أيضًا في اجتماع لمجلس الوزراء قبل استقالته: "إذا لم تنزع حماس سلاحها، فسأقيم "غزة جديدة" على الجانب الإسرائيلي وأعيد تثقيفهم".
وزير في الكابنيت هاجم: "من يمكنه أن يظن أن إقامة 'غزة جديدة’ داخل الخط الأصفر هو انتصار على حماس؟". معظم أعضاء الكابنيت اعترضوا على هذا المفهوم في جلسة الكابنيت التي تناولت الموضوع، ونتنياهو قال للوزراء إن إعادة الإعمار ستحدث بعد نزع السلاح.
