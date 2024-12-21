نتنياهو:" لن أوافق على إنهاء الحرب قبل القضاء على حماس"

صرح رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو فيما يتعلق بصفقة الرهائن التي تتشكل قائلاً: "لن أوافق على إنهاء الحرب في غزة قبل أن نقضي على حكم حماس. لا ننوي تركهم في السلطة على بعد 30 ميلاً من تل أبيب، وهذا لن حدث"، جاء هذا بحسب تصريحات أدلى بها في مقابلة مطولة أجريت معه اليوم (السبت) في صحيفة "وول ستريت جورنال"، وتتناول عملية اتخاذ القرارات في الحرب.

وتحدث رئيس الحكومة الإسرائيلية عن قرار عدم مهاجمة لبنان في بداية الحرب: "تلقينا معلومات استخبارية تفيد بأن مظليين كانوا في طريقهم إلى الجليل وطبريا"، وأضاف أن الولايات المتحدة حثته على عدم غزو لبنان. وأضاف: "لكن إذا تعرضنا للهجوم وقاموا بغزونا، فما هو الخيار الآخر الذي بقي في أيدينا؟ لقد سمحت للطائرات بالإقلاع لهجوم واسع النطاق على حزب الله في وقت مبكر من الحرب، وأنتم تعرفون ماذا حدث؟ اتضح أن المظليين كانوا إوز. لقد أمرت الطائرات بالعودة إلى أدراجها." وتحدث أيضًا عن حقيقة أن الأمريكيين يعارضون الدخول البري إلى غزة. "من الجو يمكنك جز العشب، وليس اقتلاع الجذور. نحن هنا لقلع حماس وليس لتوجيه ضربات رادعة".

وقال نتنياهو أيضًا إن المعلومات الاستخبارية الأولية أقنعته باغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله: "لقد تولى حرفيًا قيادة العمليات العسكرية. لكن الشيء الذي أذهلني هو أنني أدركت أنه كان محور المحور. لقد حل محل [قاسم] سليماني"، الجنرال الإيراني الذي قُتل في هجوم الولايات المتحدة في يناير/كانون ثاني 2020. “لم يقتصر الأمر على أن إيران تستخدمه، لقد استخدم هو إيران".

ومع ذلك، أشاد نتنياهو برئيس الولايات المتحدة جو بايدن كثيرًا في المقابلة، بما في ذلك زيارته للبلاد في 18 أكتوبر/تشرين ثاني: "المرة الأولى التي يزور فيها رئيس أمريكي إسرائيل خلال الحرب"، ولإرسال حاملتي طائرات. إلى المنطقة.

وسئل نتنياهو عن احتمال مهاجمة المنشآت النووية في إيران فأجاب "لا أنوي الحديث عن ذلك". ووافق فيما بعد على القول: "لقد قلت دائما إن عبء الإثبات يقع على عاتقنا جميعا، ولا أستثني نفسي من القاعدة". وفيما يتعلق بالتطبيع مع السعوديين، قال: "سيكون هذا هو الامتداد الطبيعي لاتفاقيات إبراهيم، والتهديد على حماس يمكن أن يساعد. دونالد ترامب يلقي اللوم على حماس ويخبرهم أنه ستكون هناك عواقب".

وتحدث أيضًا عن قرار دخول رفح: "قال لي الأمريكيون: إذا دخلت رفح فأنت وحدك ولن نرسل لك الأسلحة المهمة، وهو ما كان من الصعب سماعه". وأضاف "إذا لم ندخل رفح فلن نتمكن من الوجود كدولة ذات سيادة ولن نبقى قائمين. قضية التسلح ستحل ولكن قضية استقلالنا لن تحل، ستكون نهاية إسرائيل." ومرة أخرى تعامل نتنياهو مع بايدن بتسامح عندما قال: إن الولايات المتحدة حجبت عنا أسلحة حيوية، ولكن ليس من السهل أن تكون رئيسا مع الأطراف المتطرفة في حزبه، ولم يكن من السهل أن تفعل ما فعله بايدن، بما في ذلك مساعدة إسرائيل في الدفاع ضد الصواريخ الإيرانية."

وأضاف نتنياهو أنه كان من الضروري التوصل إلى وقف لإطلاق النار مع حزب الله فقط بعد أن قمنا بتخفيض قدراته بشكل كبير، "لا يمكننا أن نترك حزب الله وسيف ديموقليس فوق رؤوسنا".

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