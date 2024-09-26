تغطية متواصلة|| قائد الجيش الإسرائيلي: "علينا مواصلة مهاجمة حزب الله، لقد انتظرنا هذه الفرصة منذ سنوات"
لأول مرة منذ الأمس الساعة 15:30 تم رصد عمليات إطلاق قذائف باتجاه الشمال • هاجم الجيش الإسرائيلي حوالي 75 هدفاً لحزب الله في منطقة البقاع وجنوب لبنان
اليوم الـ356 للحرب: أعلن لبنان اليوم (الخميس) عن محادثات لوقف إطلاق النار بوساطة الولايات المتحدة وفرنسا. وفي إسرائيل نفت هذه الاتصالات. وللمرة الأولى منذ ظهر أمس، تم إطلاق صفارات الإنذار في عكا والمنطقة المحيطة بها، وتم رصد عشرات القذائف في المنطقة. وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه ضرب حوالي 75 هدفا لحزب الله في الجنوب والبقاع اللبناني.
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إطلاق عشرات القذائف من لبنان تجاه مناطق في الجليل الأعلى وصفد شمال إسرائيل
قائد الجيش الإسرائيلي: "علينا مواصلة مهاجمة حزب الله، لقد انتظرنا الفرصة منذ سنوات"
وقال رئيس هيئة الأركان هرتسي هليفي في ختام تقييم الوضع القائم "إننا بحاجة إلى مواصلة مهاجمة حزب الله"، وعلى حد تعبيره "لقد انتظرنا هذه الفرصة منذ سنوات. ونحن نعمل باستمرار على تحقيق الإنجازات، واغتيال المزيد من كبار المسؤولين، وإحباط نقل الأسلحة، واجتثاث القدرات النارية لحزب الله ومهاجمته في جميع أنحاء لبنان".
تقرير في لبنان: الجيش الإسرائيلي يهاجم 4 معابر حدودية مع سوريا
أفادت صحيفة "الأخبار" اللبنانية التابعة لحزب الله، أن الجيش الإسرائيلي هاجم أربعة معابر حدودية بين لبنان وسوريا، في منطقة البقعة شمال لبنان.
تقرير: رئيس وزراء لبنان وقع على مقترح وقف إطلاق النار
أفادت وكالة أسوشيتد برس أن رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي وقع على اتفاق وقف إطلاق النار الذي اقترحته الولايات المتحدة وفرنسا، بعد اجتماعه في نيويورك مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن والمبعوث الخاص للرئيس جو بايدن إلى الشرق الأوسط عاموس هوشستين.
تقرير: هاجم الجيش الإسرائيلي أيضًا الحدود اللبنانية السورية
أفادت تقارير لبنانية أنه في إطار هجمات الجيش الإسرائيلي في أنحاء البلاد تم تنفيذ هجوم أيضاً في منطقة القصر على الحدود اللبنانية السورية.
الجيش الإسرائيلي: مهاجمة أهداف لحزب الله في لبنان
أعلن الجيش الإسرائيلي أنه يهاجم أهدافا تابعة لحزب الله في لبنان، في الوقت نفسه، أفادت شبكة "الميادين" عن ثلاث هجمات في منطقة الهرمل شمال البلاد. البقعة في عمق البلاد.
الجيش الإسرائيلي: تم إطلاق حوالي 45 صاروخًا في وابل من الصواريخ على عكا
أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه تم رصد حوالي 45 عملية إطلاق من لبنان في وابل باتجاه منطقة عكا، وتم اعتراض بعض الصواريخ، وسقط الباقي في مناطق مفتوحة وفي البحر.
تقارير في لبنان: مقتل العشرات في هجمات للجيش الإسرائيلي الليلة في العمق اللبناني
وفي لبنان، وردت أنباء عن سقوط عشرات القتلى نتيجة الهجمات التي شنها الجيش الإسرائيلي الليلة في عمق لبنان، في منطقة يونين في منطقة البقاع الشمالية، وبحسب التقارير، فإن من بين القتلى أيضا "عمال سوريون، بينهم نساء وأطفال".
إطلاق نار على عكا: إطلاق عشرات الصواريخ، وتم اعتراض بعضها
تم الكشف عن إطلاق عشرات الصواريخ في القصف الأخير على عكا والمنطقة المحيطة بها. واعترضت القبة الحديدية بعض الصواريخ، ولم ترد حتى الآن أنباء عن سقوط أو إصابة مباشرة.
إطلاق 4 صواريخ من خان يونس ولم تعبر إلى داخل إسرائيل، وتم اعتراض ثلاثة منها
وأطلقت أربعة صواريخ من خان يونس جنوب قطاع غزة، ولم تعبر الأراضي الإسرائيلية. وتم اعتراض ثلاثة منها، وتم تفعيل الإنذار في المناطق المفتوحة. ولم يعرف أي ضحايا.
تقرير: حماس وافقت على أن تقوم فتح بإدارة مدنية للغزة والمعابر
نقلت قناة "الحدث" السعودية عن مسؤول في حماس أن الحركة توصلت على ما يبدو إلى اتفاقات مع فتح بشأن الإدارة المدنية لقطاع غزة والمعابر. وبحسب التقرير، فقد تم الاتفاق على ألا يكون القطاع والمعابر تحت إشراف حماس، على أن يتم عقد اللقاء مع فتح الأسبوع المقبل.