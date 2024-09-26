تغطية متواصلة|| قائد الجيش الإسرائيلي: "علينا مواصلة مهاجمة حزب الله، لقد انتظرنا هذه الفرصة منذ سنوات"

تقارير في لبنان: مقتل العشرات في هجمات للجيش الإسرائيلي الليلة في العمق اللبناني

وفي لبنان، وردت أنباء عن سقوط عشرات القتلى نتيجة الهجمات التي شنها الجيش الإسرائيلي الليلة في عمق لبنان، في منطقة يونين في منطقة البقاع الشمالية، وبحسب التقارير، فإن من بين القتلى أيضا "عمال سوريون، بينهم نساء وأطفال".