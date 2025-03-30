أردوغان في أول أيام عيد الفطر: "أتمنى أن يُنزل الله الدمار على إسرائيل والصهيونية"

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال كلمة ألقاها اليوم الأحد أول أيام عيد الفطر في أحد مساجد إسطنبول: "أتمنى أن ينزل الله الدمار والخراب على إسرائيل والصهيونية على ضوء ما تفعله في فلسطين". من جانبه، عقب وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر على مواقع التواصل الاجتماعي: "كشف الدكتاتور أردوغان عن وجهه المعادي للسامية.

وتابع "أردوغان خطر على المنطقة، وعلى شعبه أيضًا، كما ثبت في الأيام الأخيرة. نأمل أن يدرك أعضاء الناتو هذا الأمر، ويفضل أن يكون ذلك قبل فوات الآوان".

ساءت العلاقات بين إسرائيل وتركيا بصورة جلية في أعقاب إعلان إسرائيل الحرب على غزة بعد أن تعرضت لأسوأ هجوم من حماس تعيش المنطقة تداعياته الخطيرة حتى اللحظة. كما تعيش تركيا حاليا حالة من عدم الاستقرار بعد أن اعتقلت قوات أردوغان رئيس بلدية إسطنبول السابق أكرم إمام أوغلو المعروف بمعارضته لأردوغان. وتسبب ذلك الاعتقال بإطلاق شرارة التظاهرات بين أنصار إمام أوغلو علما أن حزب الشعب الجمهوري أعلن عن نيته ترشيح إمام أوغلو لانتخابات الرئاسة.

Yasin AKGUL / AFP

وبالعودة إلى موقف اردوغان من الحرب التي تخوضها إسرائيل فقد سبق له أن صرح أن إدارة ترامب تجري حسابات خاطئة في الشرق الأوسط وقال إن "هجوم إسرائيل على غزة يصل إلى مستوى الإبادة الجماعية ودعا إلى اتخاذ إجراءات دولية ضد حكومة نتنياهو". وأضاف أنه لا يرى أي مؤشرات حقيقية لوقف إطلاق النار في غزة رغم اتفاق الهدنة بين إسرائيل وحركة حماس مشيرا إلى أنه يتوقع وفاء ترامب بوعوده الانتخابية باتخاذ خطوات من أجل السلام بدلا من صنع صراعات جديدة على حسب تعبيره.