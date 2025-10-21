السبب وراء زيارة نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس العاجلة إلى إسرائيل

أفادت صحيفة نيويورك تايمز الليلة أن إدارة ترامب قلقة من أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو قد ينتهك الاتفاق في غزة، ولهذا أرسلت المبعوث ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى إسرائيل، وكذلك نائب الرئيس جي. دي. فانس، للتأكد من بقاء الاتفاق قائمًا.

وفقاً للتقرير، قال مسؤولون أمريكيون إنهم قلقين أكثر وأكثر من أن يقوم نتنياهو بإفشال الاتفاق الذي تم التوصل إليه بوساطتهم. بعض الجهات في الإدارة زعمت أن الاستراتيجية حالياً هي أن جي دي فانس، فيتكوف وكوشنر سيحاولون منع نتنياهو من استئناف الهجوم الشامل ضد حماس.

في الوقت الحالي، يؤمن الرئيس ترامب أن حماس مستعدة لمواصلة المفاوضات بنوايا حسنة، وأن الحادثة التي وقعت في رفح والتي قُتل فيها الجنديان الرائد يانيف كولا والرقيب أول إيتاي يعقوبيتش، نُفذت من قبل مجموعات متمردة داخل حماس.

في الوقت الحالي، يلتقي ممثلو المفاوضات الذين يمثلون بعض الحكومات العربية التي ساعدت في التوسط في الصفقة في القاهرة، وذلك بحسب مصدر في البيت الأبيض تحدث عن التخطيط. وقال مسؤول كبير آخر في الإدارة إن ويتكوف وكوشنر يعترفون بأن الوضع "حساس للغاية" وأن الاتفاق الذي تفاوضوا عليه يواجه خطر الانهيار.