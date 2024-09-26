صحيفة مقربة من حزب الله: "الولايات المتحدة تغطي توسيع الحرب"

نشرت صحيفة الأخبار المقربة من حزب الله، مقالاً اليوم (الخميس) ادعت فيه أن الولايات المتحدة تحاول مع أطراف غربية وعربية فرض واقع سياسي على لبنان، من خلال تحصيل ثمن سياسي من لبنان. البلاد وحزب الله. كما يُزعم أن التنظيم يدرك أن ما يحدث الآن هو جزء من مساعي الضغط عليه، بسبب الانطباع الكاذب بأنه مهزوم، وأن الولايات المتحدة تعمل على اتهامه بمعارضة الجهود الدبلوماسية وبالتالي إعطاء إسرائيل الشرعية لتوسيع القتال.

وذكر في المقال"ما يتبين من نتائج المحادثات هو أن الجانب الأمريكي يسعى بالتعاون مع أطراف غربية وعربية لمحاولة فرض واقع سياسي، على أساس أن ما حدث الأسبوع الماضي يشكل إنجازا عسكريا كبيرا لإسرائيل، ولذلك تعمل الولايات المتحدة والأطراف الغربية والعربية على تحصيل أثمان سياسية من حزب الله ولبنان".

ويزعم المقال أيضًا: "من المتوقع أن تزداد الضغوط على الحكومة اللبنانية والأحزاب السياسية اللبنانية في الأيام المقبلة، لأن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة تدركان أن المطالب الإسرائيلية، التي يتضمنها ’العرض الدبلوماسي’ - مرفوضة. قبل أن يتم طرحها، لأن حزب الله لا يقبل أياً من هذه المطالب".

وأضاف "التنظيم يعلم أن ما يحدث ليس أكثر من محاولة للضغط عليه ظنا منه أنه في حالة هزيمة - بينما حزب الله يرى التطورات الميدانية بطريقة مختلفة ولا يرى أن العدو قد حقق أي إنجاز غير قتل الناس وكل ما فعله حزب الله حتى الآن كان في إطار الرد العسكري ضد أهداف عسكرية".

وجاء في الختام: "كما حدث في قطاع غزة، فإن الأميركيين - غير المهتمين بما فعلته وتفعله إسرائيل ضد لبنان - يحاولون إعطاء إسرائيل شرعية إضافية من خلال اتهام المنظمة بمعارضة الجهود الدبلوماسية"، واختتم المقال:"لذلك ،هذا سيعطي العدو هامشاً أكبر لموجة تصعيد جديدة وعنيفة، سواء كجزء من العملية الجوية أو كجزء من الاقتراب من عملية برية".