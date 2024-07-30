تغطية متواصلة|| سلاح الجو الإسرائيلي ينفذ هجوما بالضاحية الجنوبية يستهدف رقم 2 بحزب الله

مصدر إسرائيلي: من المرجح جدًا أن يكون المسؤول الكبير في حزب الله قتل في الغارة

ذكر مصدر إسرائيلي أن هناك احتمالا "كبيرا جدا" بمقتل القيادي الكبير في حزب الله فؤاد شكر، المعروف بالحاج محسن، في هجوم وقع في منطقة الضاحية بالعاصمة اللبنانية بيروت