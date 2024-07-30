تغطية متواصلة|| سلاح الجو الإسرائيلي ينفذ هجوما بالضاحية الجنوبية يستهدف رقم 2 بحزب الله
نير بوبكو، 28 عاما، من كيبوتس هجوشريم، قُتل جراء سقوط صاروخ في الجليل الأعلى. غادرت قوات الجيش الإسرائيلي خان يونس في قطاع غزة، بعد أن أنهت مهمتها في المنطقة.
اليوم الـ 298 للحرب: غادرت قوات الجيش الإسرائيلي مدينة خانيونس في قطاع غزة اليوم (الثلاثاء)، بعد أن أنهت مهمتها في المنطقة، وأعلن عن مقتل إسرائيلي جراء سقوط صاروخ على كيبوتس هجوشريم. حماس ترد على ادعاءات ديوان رئيس الحكومة نتنياهو وتقول إنه يحبط صفقة رهائن ووقف إطلاق النار وقال مصدر في حزب الله للجزيرة: "سنرد بالتأكيد على أي هجوم إسرائيلي - نحن قادرون على مهاجمة المنشآت العسكرية في حيفا أيضًا".
مصادر لرويترز: مسؤول كبير في حزب الله أصيب بجروح حرجة في هجوم بيروت
قال مصدران أمنيان لوكالة رويترز للأنباء إن المسؤول الكبير في حزب الله فؤاد شكر المعروف بالحاج محسن أصيب بجروح حرجة في الهجوم الإسرائيلي في بيروت. ويتناقض هذا التقرير مع تقرير سابق لوكالة الأنباء عن مصادر أمنية أفاد بأن شكر نجا من محاولة الاغتيال.
تقرير: اعتراض صاروخ باليستي كان في طريقه إلى إسرائيل من العراق
ذكرت قناة "الحدث" السعودية أن "الدفاع الجوي الإسرائيلي اعترض صاروخا باليستيا كان في طريقه إلى إسرائيل قادما من العراق".
تقارير: غارة جوية على نقطة وسط العراق وسقوط قتلى وجرحى على الفور
أفادت شبكة "الميادين" اللبنانية ، عن مصادر، أنه "سمع دوي انفجار في العراق، ويبدو أنه غارة جوية في منطقة جرف الصخر في قضاء بابل وسط البلاد." وبحسب وكالة "صابرين نيوز" التابعة للجماعات الموالية لإيران في العراق، فقد أصيب البعض في الهجوم. وبحسب قناة تابعة للمحور الشيعي، فهو هجوم أمريكي على موقع لتنظيم "الحشد الشعبي"، وهناك سبعة قتلى.
نتنياهو يجري تقييماً للوضع بمشاركة غالانت وكبار أعضاء المؤسسة الأمنية
رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يجري تقييما هاتفيا للوضع الأمني في مقر وزارة الأمن في تل أبيب. ويشارك في المناقشة وزير الأمن يوآف غالانت، ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، ورئيس الأركان اللواء هيرتسي هاليفي، ورئيس الموساد ددي برنياع، ورئيس الشاباك رونين بار، ورئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي ومسؤولون كبار آخرون.
تقرير: بوارج حربية أميركية تتجه نحو السواحل اللبنانية
أفادت قناة "الحدث" السعودية عن مصادر أن بوارج تابعة للجيش الأمريكي تتجه نحو الشواطئ اللبنانية.
مصدر إسرائيلي: من المرجح جدًا أن يكون المسؤول الكبير في حزب الله قتل في الغارة
ذكر مصدر إسرائيلي أن هناك احتمالا "كبيرا جدا" بمقتل القيادي الكبير في حزب الله فؤاد شكر، المعروف بالحاج محسن، في هجوم وقع في منطقة الضاحية بالعاصمة اللبنانية بيروت
متحدث باسم البيت الأبيض: "نحن قلقون بشأن إساءة معاملة المعتقلين، أوضحنا لإسرائيل أن هذا غير قانوني"
أشار نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، دانت باتيل، إلى أعمال الشغب التي أحاطت باعتقال المشتبه بهم بالاعتداء الجنسي على عنصر النخبة في سديه تيمان، قائلا إن "التقارير مثيرة للقلق للغاية". وأضاف: "لقد كنا واضحين للغاية مع إسرائيل والجيش الإسرائيلي بشأن ضرورة معاملة جميع المعتقلين بطريقة إنسانية ووفقاً للقانون الدولي. وهذا مخالف للقانون الإسرائيلي ونعلم أن الجيش يحقق في هذه الاتهامات. سنترك العملية تحدث وننتظر النتائج".
وزير الخارجية اللبناني: "آمل أن يكون رد حزب الله متناسبا"
أدان وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب، محاولة اغتيال القيادي الكبير في حزب الله فؤاد شكر المعروف بالحاج محسن، وقال إنه "يأمل أن يكون رد المنظمة متناسبا، حتى تتوقف موجة القتل". وذكر أيضًا أنه ينوي تقديم شكوى إلى الأمم المتحدة ضد إسرائيل.
سي إن إن: إسرائيل أطلعت الولايات المتحدة على الأمر قبل الهجوم في بيروت
وكانت إسرائيل قد أبلغت الولايات المتحدة قبل الهجوم الذي وقع في منطقة الضاحية في بيروت، نقلاً عن مصدر مطلع على التفاصيل، الذي ذكر أن الرسالة تم تسليمها عبر القنوات الأمنية، ولم يحدد التقرير تاريخ التنبيه
إيران: "ندين الهجوم الجبان في بيروت"
أدانت السفارة الإيرانية في لبنان "الهجوم الإسرائيلي الجبان في منطقة الضاحية في بيروت".
الولايات المتحدة الأمريكية: نعتقد أن الحرب بين إسرائيل وحزب الله يمكن منعها
كرر البيت الأبيض موقفه بأنه "يمكن منع نشوب حرب شاملة بين إسرائيل وحزب الله".