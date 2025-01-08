الجيش الإسرائيلي يُغيّر من سياسته في تصوير الجنود

من الآن فصاعدا، لن يتم كشف أسماء الجنود الإسرائيليين، في التغطية الإعلامية، خلال النشاطات العملياتية.

ويأتي تغيير الجيش الإسرائيلي لسياسته في هذا الشأن، خشية من اعتقال جنود في خارج البلاد. وحتى الجنود العاديين، سيتم تصويرهم بشكل غير واضح، أو من الخلف، كما يتم تصوير الطيارين والمقاتلين من الوحدات المختارة والخاصة. وسيسمح الجيش بإجراء مقابلات بالاسم والصورة الواضحة والوظيفة، مع الضباط من رتبة عقيد وما فوق فقط.

أما الجنود والضباط من حاملي الجنسية الأجنبية، فسيتم تصويرهم، مع عدم وضوح وجوههم وبدون أسمائهم، مهما كانت رتبتهم.