التغطية متواصلة | الإعلان عن مقتل جنديين في معارك غزة في اليوم الـ226 للحرب وسط مساع دبلوماسية للتوصل إلى اتفاق
أفادت الجبهة الداخلية بإطلاق صواريخ نحو غلاف غزة صباح اليوم دون وقوع إصابات أو أضرار
أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الأحد مقتل الرقيب نحمان مئير حاييم فاكنين (20 عاما) من ايلات والرقيب نوعام باتان (20 عاما) من القرية التعاونية ياد رمبام في انفجار عبوة ناسفة وضعت على فتحة نفق شرقي رفح لترتفع حصيلة قتيلة العملية البرية إلى 277. فضلا عن إصابة عدد من الجنود في معارك غزة.
وأفادت الجبهة الداخلية بإطلاق صواريخ نحو غلاف غزة صباح اليوم دون وقوع إصابات أو أضرار.
وبموازاة ذلك تحدثت تقارير عن لقاء ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بمستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان للتباحث في إطار تطوير العلاقات بين البلدين ووضع حل للأزمة المنفتحة على أكثر من جبهة في قطاع غزة وسط التأكيد سعوديا على أن الحل يجب أن يكون مرهونًا بإقامة الدولة الفلسطينية.
وبين هذا وذاك تجري على الأرض محاولات حثيثة للتوصل إلى اتفاق يتم بموجبها إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين حيث من المقرر أن يصل الإثنين إلى الدوحة المبعوث الخاص للبيت الأبيض لشؤون الأسرى والمفقودين للدفع بالقضية.
أما في رفح فقد كتب المفوض العام للأونروا فيليبي لازاريني في حسابه على شبكة X أن "حوالي 800 ألف شخص غادروا المدينة على وقع المعارك وهو ما يقرب من نصف سكانها.
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صفارات الإنذار تدوي في البلدات الحدودية شمال إسرائيل
لأول مرة منذ 4 أشهر: نتنياهو سيجتمع مع رؤساء السلطات المحلية في الشمال
عقب رئيس بلدية كريات شمونة أفيحاي شتيرن الأحد لـ i24news على خبر اللقاء المرتقب لنتنياهو مع رؤساء السلطات المحلية في الشمال المهجور بسبب توتر الأوضاع على الحدود الشمالية منذ نحو 8 أشهر بالقول: "إن نجاح الاجتماع يعتمد على تقديم إجابات واضحة وجداول زمنية على هذه الأسئلة".
وأضاف: "نحن نأتي إلى الاجتماع بهدف الاستماع إلى أقوال واضحة. متى سيتم إزالة التهديد الأمني، ما الذي تخطط الحكومة عمله؟ متى سنعود إلى منازلنا ومتى ستتم الموافقة على قرار المساعدات للبلدات الشمالية بما يشمل سلة فريدة من المزايا لسكان كريات شمونة في اليوم التالي.
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عُمان تتوسط محادثات بين إيران والولايات المتحدة لأول مرة منذ الهجوم الصاروخي على إسرائيل
أجرى مسؤولون أميركيون وإيرانيون كبار محادثات الأسبوع الماضي عبر وسطاء في عُمان. وهذه هي المحادثات الأولى من هذا النوع منذ أن شنت إيران هجوما بالصواريخ والمسيرات على إسرائيل، بحسب مصدر مطلع.
شارك في المحادثات بريت ماكجورك، كبير مسؤولي البيت الأبيض لشؤون سياسة الشرق الأوسط، وأبرام بيلي، نائب المبعوث الخاص لإيران. وهدف اللقاء إلى محاولة إقناع إيران، التي تزود الفصائل المسلحة في جميع أنحاء الشرق الأوسط بالأسلحة والتدريب، بكبح جماح شركائها. منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس، قامت المجموعات المسلحة في العراق وسوريا المدعومة من إيران بتصعيد هجماتها على القوات الأمريكية، مما أثار مخاوف من اندلاع حرب أوسع نطاقا. ويشار إلى أن المحادثات لم تكن مباشرة بل تنقل الوسطاء العمانيون بين الفرقاء الذين انفردوا في غرف منفصلة.
صفارات الإنذار تدوي في سديروت المتاخمة لغلاف غزة
إسرائيل: مجلس إدارة الحرب يناقش تداعيات مهلة غانتس الإنذارية
اجتمع مجلس إدارة الحرب الليلة للتباحث في تداعيات المهلة الإنذارية التي أعلن عنها أمس وزير مجلس الحرب بيني غانتس فيمايتعلق باليوم التالي للحرب. غانتس أمهل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مهلة 3 أسابيع حتى الثامن من يونيو / حزيران الموافقة على خطة عمل شاملة من 6 أهداف وهي إعادة المختطفين، حل حماس ونزع سلاح القطاع، تحديد بديل للحكم، إعادة سكان الشمال إلى منازلهم بحلول الأول من سبتمبر، تعزيز التطبيع، واعتماد مخطط الخدمة الإسرائيلية، وإلا سيغادر الحكومة ويدعو لانتخابات جديدة.
كما تناول المتباحثون عملية رفح، والمواقف التي سيتم طرحها على مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، جيك سوليفان، المتوقع وصوله إلى إسرائيل اليوم.
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جنديين ووقوع عدد من الإصابات الخطيرة
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