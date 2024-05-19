أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الأحد مقتل الرقيب نحمان مئير حاييم فاكنين (20 عاما) من ايلات والرقيب نوعام باتان (20 عاما) من القرية التعاونية ياد رمبام في انفجار عبوة ناسفة وضعت على فتحة نفق شرقي رفح لترتفع حصيلة قتيلة العملية البرية إلى 277. فضلا عن إصابة عدد من الجنود في معارك غزة.

وأفادت الجبهة الداخلية بإطلاق صواريخ نحو غلاف غزة صباح اليوم دون وقوع إصابات أو أضرار.

وبموازاة ذلك تحدثت تقارير عن لقاء ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بمستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان للتباحث في إطار تطوير العلاقات بين البلدين ووضع حل للأزمة المنفتحة على أكثر من جبهة في قطاع غزة وسط التأكيد سعوديا على أن الحل يجب أن يكون مرهونًا بإقامة الدولة الفلسطينية.

وبين هذا وذاك تجري على الأرض محاولات حثيثة للتوصل إلى اتفاق يتم بموجبها إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين حيث من المقرر أن يصل الإثنين إلى الدوحة المبعوث الخاص للبيت الأبيض لشؤون الأسرى والمفقودين للدفع بالقضية.

أما في رفح فقد كتب المفوض العام للأونروا فيليبي لازاريني في حسابه على شبكة X أن "حوالي 800 ألف شخص غادروا المدينة على وقع المعارك وهو ما يقرب من نصف سكانها.

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